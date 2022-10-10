TOKİ'nin arsa başvurularına yoğun ilgi nedeniyle bankalar ve e-Devlet sisteminde sorun yaşanıyor

'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün itibariyle başladı. TOKİ sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yoğun ilgi nedeniyle bankalar ve e-Devlet sisteminde sorun yaşanıyor" denildi.

Kısa süre önce duyurulan 'İlk evim, ilk iş yerim' kampanyasının arsa ayağının başvuruları bugün başladı. TOKİ, başvurular hakkında sosyal medya hesabından duyuru yayımladı. E-DEVLET SİTEMİNDE SORUN YAŞANIYOR Başvuruların başlamasının ardından vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle online başvurularda yoğunluk yaşandı. TOKİ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi kapsamında vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun yaşanmaktadır. Kısa bir süre içerisinde sorun giderilecek ve başvurular alınacaktır. Vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur." sözlerini kullandı.

1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için TOKİ'ye başvuru zamanı! İşte ayrıntılar...

TOKİ'den arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular başlıyor