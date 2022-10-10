TOKİ'nin arsa başvurularına yoğun ilgi nedeniyle bankalar ve e-Devlet sisteminde sorun yaşanıyor - Son Dakika
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TOKİ'nin arsa başvurularına yoğun ilgi nedeniyle bankalar ve e-Devlet sisteminde sorun yaşanıyor

10.10.2022 14:02

'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular bugün itibariyle başladı. TOKİ sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yoğun ilgi nedeniyle bankalar ve e-Devlet sisteminde sorun yaşanıyor" denildi.

Kısa süre önce duyurulan 'İlk evim, ilk iş yerim' kampanyasının arsa ayağının başvuruları bugün başladı. TOKİ, başvurular hakkında sosyal medya hesabından duyuru yayımladı.

E-DEVLET SİTEMİNDE SORUN YAŞANIYOR

Başvuruların başlamasının ardından vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle online başvurularda yoğunluk yaşandı. TOKİ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi kapsamında vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun yaşanmaktadır. Kısa bir süre içerisinde sorun giderilecek ve başvurular alınacaktır. Vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur." sözlerini kullandı.

YORUMLAR
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Toki, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: TOKİ'nin arsa başvurularına yoğun ilgi nedeniyle bankalar ve e-Devlet sisteminde sorun yaşanıyor - Son Dakika
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