Kısa süre önce duyurulan 'İlk evim, ilk iş yerim' kampanyasının arsa ayağının başvuruları bugün başladı. TOKİ, başvurular hakkında sosyal medya hesabından duyuru yayımladı.
Başvuruların başlamasının ardından vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle online başvurularda yoğunluk yaşandı. TOKİ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi kapsamında vatandaşlarımızın yoğun ilgisi nedeniyle bankalar ve E-Devlet sisteminde sorun yaşanmaktadır. Kısa bir süre içerisinde sorun giderilecek ve başvurular alınacaktır. Vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur." sözlerini kullandı.
Son Dakika › Emlak › TOKİ'nin arsa başvurularına yoğun ilgi nedeniyle bankalar ve e-Devlet sisteminde sorun yaşanıyor - Son Dakika