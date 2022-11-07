Sosyal konut projesinde ilk kurada çıkan isim, duyan herkesi sevindirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal konut projesinde ilk kurada çıkan isim, duyan herkesi sevindirdi

07.11.2022 12:37
Sosyal konut projesinde ilk kurada çıkan isim, duyan herkesi sevindirdi

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında ilk kuralar bugün çekildi. Kurada ismi ilk olarak çıkanlar arasında 15 Temmuz gazisi Zafer İpek'in de olması herkesi sevindirdi. İpek, "Allah devletimizden razı olsun. Güzel bir duygu. Ev sahibi olduk. İnşallah Togg'a da sahip oluruz." dedi.

Türkiye'nin merakla takip ettiği "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında ilk kuralar bugün çekildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekildi.

250 KONUTUN KURASI ÇEKİLDİ

Ardahan'da İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile konutlara başvuru yapan aileler katıldı. 250 konutun kuraları çekildi. Noter huzurunda ilk kurayı çeken Vali Vekili Demir, konutların hayırlı olmasını diledi.

Sosyal konut projesinde ilk kurada çıkan isim, duyan herkesi sevindirdi

İSMİ İLK SIRADA ÇIKAN İSİM HERKESİ SEVİNDİRDİ

Kurada ismi çıkan 15 Temmuz gazisi Zafer İpek, ilk evine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Togg'a da sahip olmayı hayal ettiğini ifade eden İpek, "Allah devletimizden razı olsun. Güzel bir duygu. Ev sahibi olduk. İnşallah Togg'a da sahip oluruz. Allah herkese nasip etsin" sözlerini kullandı.

KURA ÇEKİMLERİ CANLI OLARAK YAYINLANDI

Şırnak'ta ise 1450 konut için kura çekimi kapalı spor salonunda yapıldı. 3 bin 406 başvuru arasından hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı. Kura çekimleri, TOKİ tarafından sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

YORUMLAR
500
Sosyal konut projesi tanıtım tırı Osmaniye'de Sosyal konut projesi tanıtım tırı Osmaniye'de TOKİ, 28 ilde 325 iş yerini açık artırma ile satacak TOKİ, 28 ilde 325 iş yerini açık artırma ile satacak

Toki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal konut projesinde ilk kurada çıkan isim, duyan herkesi sevindirdi - Son Dakika


Son Dakika
12:56 Devlet Bahçeli'nin yarın yapacağı konuşma merakla bekleniyor! MHP'li kaynakları aradık, "Yarını bekleyin" dediler
12:45 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk duyurdu: Kalıcı olarak askıya alınacaklar!
12:31 Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'na yeni rakip mi geliyor? Özdağ ile İnce bugün görüşme yapacak
12:17 Karınca yuvasının olağanüstü mimarisi görenleri hayran bıraktı
12:03 Yılan ihbarına giden uzman hayvanın büyüklüğü görünce geri çekilmek zorunda kaldı
12:00 Şarkıcı Esra Özmen eşiyle ilginç hikayesini anlattı: Rüyamda aşık oldum, doğaüstü bir olaydı
11:51 Beşiktaş'ta tarihi eser operasyonu! İş yerinde 638 parçaya el konuldu
11:30 Kayseri'de silahlı saldırı! Yerel şarkıcı seken kurşunun hedefi oldu
10:51 Mehmetçik, Hakkari'de PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahına 2 ayrı dilde bildiri attı
10:17 Yaşlı kadın pencereden aşağı düştü, oğlu ve gelininin acı feryatları apartmanı yıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2022 13:26:13. #1.12#
SON DAKİKA: Sosyal konut projesinde ilk kurada çıkan isim, duyan herkesi sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement