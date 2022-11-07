Sosyal konut projesinde ilk kurada çıkan isim, duyan herkesi sevindirdi

Türkiye'nin merakla takip ettiği "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında ilk kuralar bugün çekildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekildi.

250 KONUTUN KURASI ÇEKİLDİ

Ardahan'da İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile konutlara başvuru yapan aileler katıldı. 250 konutun kuraları çekildi. Noter huzurunda ilk kurayı çeken Vali Vekili Demir, konutların hayırlı olmasını diledi.

İSMİ İLK SIRADA ÇIKAN İSİM HERKESİ SEVİNDİRDİ

Kurada ismi çıkan 15 Temmuz gazisi Zafer İpek, ilk evine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Togg'a da sahip olmayı hayal ettiğini ifade eden İpek, "Allah devletimizden razı olsun. Güzel bir duygu. Ev sahibi olduk. İnşallah Togg'a da sahip oluruz. Allah herkese nasip etsin" sözlerini kullandı.

KURA ÇEKİMLERİ CANLI OLARAK YAYINLANDI

Şırnak'ta ise 1450 konut için kura çekimi kapalı spor salonunda yapıldı. 3 bin 406 başvuru arasından hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı. Kura çekimleri, TOKİ tarafından sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.