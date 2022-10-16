"İlk Evim İlk İş Yerim" projesi tanıtım tırı 17 il gezecek - Son Dakika
Üye Girişi

"İlk Evim İlk İş Yerim" projesi tanıtım tırı 17 il gezecek

16.10.2022 14:06

"İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa Tanıtım Tırı"nın Kızılay Meydanı'ndan görüntüsü TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç'in açıklamaları Tıra gelen vatandaşların sanal gözlükle evlere bakması Tırı ziyaret edenlerden Tubay Çelik'in açıklamaları "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi tanıtım...

"İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa Tanıtım Tırı"nın Kızılay Meydanı'ndan görüntüsü

TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç'in açıklamaları

Tıra gelen vatandaşların sanal gözlükle evlere bakması

Tırı ziyaret edenlerden Tubay Çelik'in açıklamaları "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi tanıtım tırı 17 il gezecek

İlk olarak Ankara'da vatandaşlarla buluşan tanıtım tırında, TOKİ uzmanları projeye ilişkin soruları yanıtladı

Ziyaretçiler, tırdaki sanal gerçeklik teknolojisine sahip gözlükler sayesinde, yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezdi

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, "İlk Evim İlk İş Yerim" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı 17 ilde vatandaşlarla buluşacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi "İlk Evim İlk İş Yerim"e şu ana kadar yaklaşık 7,5 milyon başvuru yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca, vatandaşların projeye ilişkin merak ettikleri soruların yüz yüze yanıtlanması amacıyla tanıtım tırı hazırlandı.

İlk olarak başkentte 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na kurulan tanıtım tırındaki TOKİ uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Tırı ziyaret edenler, VR (sanal gerçeklik) gözlükleri sayesinde, daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buldu.

Tanıtım tırı 17 şehir gezecek

TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Direnç, burada basın mensuplarına, tanıtım tırında vatandaşların merak ettikleri tüm sorulara cevap bulabileceklerini söyledi.

Vatandaşlara projelerdeki kat planları ve kullanılan malzemeler hakkında da bilgi verildiğini söyleyen Direnç, "Tırımız, Ankara Kızılay Meydanı'nda görevine başlamış olup Kırşehir, Konya, Diyarbakır, Tunceli, Zonguldak ve Muğla gibi 17 şehrimizde kent meydanlarında, görevini 12 Kasım'a kadar yerine getirecek." bilgisini paylaştı.

Direnç, tüm vatandaşları tanıtım tırına davet etti.

"Projeye başvurmalarını kesinlikle öneriyorum"

Tırı ziyaret edenlerden Tubay Çelik, sanal gerçeklik gözlüğü ile gezdiği TOKİ dairelerini çok beğendiğini dile getirerek, "Şartları uyanlara, projeye başvurmalarını kesinlikle öneriyorum. Evler gayet güzel ve çok kullanışlı görünüyor." dedi.

Tanıtım tırı gezi takvimi

Tanıtım tırının gezeceği iller şunlar:

"16 Ekim Ankara, 17-18 Ekim Kırşehir, 19-20 Ekim Yozgat, 21-23 Ekim Konya, 25 Ekim Kahramanmaraş, 27-28 Ekim Diyarbakır, 29 Ekim Elazığ, 30 Ekim Tunceli, 31 Ekim-1 Kasım Erzurum, 4 Kasım Amasya, 5 Kasım Bolu, 6 Kasım Zonguldak, 8 Kasım Afyonkarahisar, 9 Kasım Uşak, 10 Kasım Manisa, 11 Kasım Aydın, 12 Kasım Muğla."

YORUMLAR
500
SOSYAL KONUT PROJESİNİ TANITIM TIR'I KIZILAY MEYDANI'NDA SOSYAL KONUT PROJESİNİ TANITIM TIR'I KIZILAY MEYDANI'NDA Sosyal konut projesini tanıtım TIR'ı Kızılay Meydanı'nda Sosyal konut projesini tanıtım TIR'ı Kızılay Meydanı'nda İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi tanıtım tırı 17 ilde sosyal konut projesini anlatacak İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi tanıtım tırı 17 ilde sosyal konut projesini anlatacak
Kaynak: AA

İlk Evim İlk İş Yerim, Kızılay Meydanı, Kızılay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi tanıtım tırı 17 il gezecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 Premier Lig'de hakem kulağına söylenenlerden sonra tüm futbolcuları soyunma odasına yolladı
17:45 Oyuncu Damla Ersubaşı'ya yapılan yorum eski eşini küplere bindirdi! İşte olay olan yanıt
17:28 MHP lideri Bahçeli'den ABD'de ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na sert suçlama: Hangi sözleri aldı, hangi sözleri verdi
17:07 Afganistan'da zina suçundan recm cezası verilen kadın hücresinde ölü bulundu
17:02 Milli futbolcu Orkun Kökçü, LGBT'yi simgeleyen renklere sahip olduğunu düşündüğü kaptanlık bandını takmayı reddetti
16:56 Gelecekten geldim diyen adam, 2024 yılında yayılacak yeni salgını söyledi
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden faciasının yaralılarını ziyaret etti: 5'inin durumu ağır, umutsuz değiliz
16:42 Kanserden hayatını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan yarın toprağa verilecek
16:35 Ebru Gündeş'i dinlemeye giden Demet Akalın'ın sahnede sorduğu soru şaşkınlık yarattı
13:08 Ordu'da bir nikah memuru, karşısındaki gelini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 18:23:20. #1.11#
SON DAKİKA: "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi tanıtım tırı 17 il gezecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement