İlk evlerini aldılar: 10.5 milyon dolarlık aşk yuvası

ÜNLÜLERİN YAŞADIĞI BÖLGE

Pandemi yüzünden düğünlerini gelecek yılın eylül ayına erteleyen 22 yaşındaki Beckham ve ile 26 yaşındaki Peltz, Beverly Hills'te 10.5 milyon dolara gösterişli bir malikane satın aldı. Ünlülerin yaşadığı bir bölgede satın aldıkları bu malikane, Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in ilk mülkü olma özelliğini taşıyor.

ÜNLÜ MİMAR ÇİFT TASARLADI

Ünlü mimarlar Sonya ve Jason Powell tarafından tasarlanan malikane, Coldwater Canyon'da meraklı gözlerden uzak bir bölgede bulunuyor. Brooklyn ve Peltz'in yeni malikanesinde geniş ve aydınlık odaların yanı sıra özel bir bar, ofis alanı, geniş bir spa, spor salonu, masaj odası gibi ayrıntılar da yer alıyor.

KISA SÜREDE EVLİLİK KARARI ALDILAR

Londra'da doğup büyümesine rağmen Brooklyn Beckham uzun süredir nişanlısı Amerikalı oyuncu Nicola Anne Peltz ile birlikte Los Angeles'ta yaşıyor. Bir dönem sürekli sevgili değiştiren ve hızlı bir hayat sürdüren Brooklyn Beckham bu nedenle anne ve babası David ile Victoria Beckham'ı endişelendiriyordu. Fakat, Peltz ile tanıştıktan sonra kısa sürede evlilik kararı aldı Brooklyn Beckham ve daha düzenli bir hayat sürmeye başladı.

DAVID VE VICTORIA BECKHAM ENDİŞELİYDİ

Fakat o, ailesi de dahil uzun süre bu şekilde "daldan dala" yaşayacağını sanan herkesi şaşırttı. Aradığını buldu, hatta genç yaşında evlilik kararı bile aldı. David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğlu olan 22 yaşındaki Brooklyn Beckham, sadece iki yıl önce birbiri ardına değiştirdiği sevgilileriyle gündeme geliyordu. Anne ve babasının da bu durumdan endişe ettiği basına da yansımıştı.

GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Fakat görünen o ki Brooklyn Beckham, bir yılı aşkın süredir romantik bir ilişki yaşadığı Amerikalı oyuncu Nicola Peltz de buldu. Geçen yıl temmuz ayında da çift nişanlarını ilan etti. Hatta gelecek yıl evlenme kararı alan çiftin, pandemi nedeniyle düğünü 2022'ye ertelediği de açıklandı.

ÜNLÜ SEVGİLİLER

Fotoğrafçı olarak kariyer yapmaya başlayan Beckham, model Hana Cross ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşadıktan sonra yollarını ayırdı. Daha sonra da adı başka genç model ve oyuncularla anıldı. Bunlardan biri Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie Moss'tu. Fakat çapkınlıkta sınır tanımayan Brooklyn, 26 yaşındaki Peltz ile tanıştıktan sonra bir yuva kurmaya karar verdi. Çiftin nişanı da bir sosyal medya paylaşımıyla duyuruldu.

GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Brooklyn Beckham, bir bahçede çekilen pozlarını Instagram sayfasında "İki hafta öne ruh eşime benimle evlenmesini söyledim. 'Evet' dedi, ben dünyadaki en şanslı erkeğim. en iyi eş ve bir gün en iyi baba olacağıma söz veriyorum" notuyla paylaştı. Çift, aşklarını sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla ifade ediyor. Çiftin yakın arkadaş çevresinden sızan haberlere göre, Brooklyn Beckham 24 yaşındaki Nicola Peltz'e Los Angeles'ta evlenme teklif etti. Bu teklifine de olumlu yanıt aldı. Yine ileri sürülenlere göre David ve Victoria Beckham da bu gelişmeden memnun kaldı. Peltz, bir süredir ailenin toplandığı özel günlerle de onlara katılıyordu.

GENÇ KUŞAK OYUNCU

Brooklyn Beckham'ın nişanlısı Nicola Peltz, genç kuşak bir oyuncu. En çok dikkat çeken rolü ise Son Hava Bükücü filminde canlandırdığı Katara oldu. Aralarında Deck The Halls, Harold, Transformers: Age of Extinction'ın da bulunduğu yapımlarda kamera karşısına geçen Peltz, Miley Cyrus'ın 7 Things adlı şarkısının klibinde de oynadı.

İKİSİNİN AİLESİNİN DE SERVETİ BÜYÜK

Brooklyn Beckham'ın babası David ile annesi Victoria, dünyanın en zengin çiftlerinden biri. Yeşil sahalarından gelen babası ile müzik dünyasında adını duyurup sonra da moda dünyasına adım atan annesinin şöhreti Brooklyn'in de daha çocukluk yıllarında tanınmasını sagladı. 2019 yılı itibariyle ünlü çiftin serveti 700 milyon sterlin civarında.

PELTZ'İN BABASI ABD'NİN SAYILI ZENGİNLERİNDEN

Beckham ailesine gelin gidecek olan Nicola Anne Peltz'in ABD'li ailesi de ülkesinin sayılı zenginleri arasında. Hatta Beckham ailesinden daha varlıklı. Genç kadının babası, iş adamı Nelson Peltz'in 1. 7 milyar dolar serveti bulunuyor. Nicola Anne Peltz'in annesi de eski bir model olan Claudia Heffner Peltz. Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in ise bu aile servetlerini korumak adına bir evlilik sözleşmesi yapacağı da ileri sürülüyor.