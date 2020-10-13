İlk faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı - Son Dakika

İlk faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı

13.10.2020 10:32
İlk faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı, System.String[]

Çinli Biyoteknoloji firması ile Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 3 aşamasına gelinen Covi-2 aktif aşısı, ilk olarak Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi Servisi'nde çalışan Enfeksiyon Hemşiresi Şerife Dursun'a uygulandı.

Çinli Biyoteknoloji firması ile Sağlık Bakanlığı tarafından imzalanan protokol ile koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 3 aşamasına gelinen Covi-2 aktif aşısı, ilk olarak Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi Servisi'nde çalışan Enfeksiyon Hemşiresi Şerife Dursun'a uygulandı. Aşıyı vurulduktan sonra İhlas Haber Ajansı Mikrofonuna konuşan Şerife Dursun, "Hiçbir aşı covid kadar hayatımızı riske atamaz" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde geliştirilen aşının uygulanmasında Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Covi-2 aktif aşı Sorumlu Araştırmacı Doktor Ayşin Kılınç Toker, Pandemi Servisi çalışanı Şerife Dursun ve hastane yönetimi hazır bulundu.

Yapılan aşının yan etkilerini ve etkinliğini yapılacak takip sonrası öğrenmeye çalışacaklarını söyleyen Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Sars koronavirüs 2 aşısı, Çinliler tarafından üretilmiş, Faz 1, 2 çalışmaları tamamlanmış ve insan deneylerine geçilmiş bulunmakta. Dünyada Brezilya'da ve diğer bazı ülkelerde 5-6 bin kişiye kadar bunlara aşı yapıldı. Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesi. Bu Faz 3 çalışmasını ülkemizde de bakanlığımızın öncülüğünde yapmaktayız. Dolayısıyla Kayseri Şehir Hastanesi olmak üzere bizde bu çalışmaya dahil olduk. Hem sağlık çalışanlarında hem de vatandaşımızda bu aşıyı yapmaya başlayacağız. Aşı tam zayıflatılmış bir sars koronavirüsün tam hücre yapısını içeriyor. Dolayısıyla bu aşı ile etkinliğini, yan etkileri var mı? Yok mu? Olası yan etkileri ne olabilir? Bunları görmeye çalışacağız. Hastanemiz de ilk olarak gönüllü sağlık çalışanlarını almaya başladık. Bunların arasında hastalığı henüz geçirmemiş, bu hastalıktan hiç muzdarip olmamış, herhangi bir altta yatan bağışıklık bozukluğu, kanser, lösemi, lenfoma benzeri hastalıkları olmayan yani antikor gelişimine iyi yanıt verebilecek kişilerimizi bu çalışmaya dahil edeceğiz. Dolayısıyla hastanemizde bugün sabah 2-3 arkadaşımıza yapıldı. Öğleden sonra da 1 hastamıza aşımız yapılacak" dedi.

Aşı vurulan gönüllülerin aşı takip kartları ile 1 yıl boyunca takip altına alınacağını söyleyen Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Covi-2 aktif aşı Sorumlu Araştırmacı Doktor Ayşin Kılınç Toker de, "Henüz tedavisi netleşmemiş bir hastalık için aşı çalışmaları çok önemli. Çünkü hastalıkla ilgili herhangi bir problem yaşamadan bağışıklık kazandırmaya çalışacağız. İnaktif tam virüs aşısı olduğu içinde yan etkilerin az olacağını düşünüyoruz. Biz bu hastalarımıza 0.gün ve 14. gün 2 doz aşı yapacağız. Sonrasın da 28. gün ilk kontrolleri ve 1 yıl boyunca her ay aylık kontrolleri devam edecek. 4 ay boyunca antikor gelişimi için kan testleri yapılacak. 4 ayın sonrasında da kişilerin semptom takipleri devam edilecek. Takip sürecimiz bu şekilde olacak. Takip için hastalarımıza merkez numarasını da yazacağımız, kişinin gönüllülük numaralarını da yazacağımız bir takip kartı vereceğiz. Bu kartın içerisinde kişi aşı tarihinden itibaren, kişi gece gündüz olmak şeklinde ateş takibini, ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi her hangi bir yakınması olup olmadığını kaydedecek ve her takipte kartı bize geri getirecek. Ayrıca kişinin 7-24 ulaşabileceği telefon numarası da bu kartın üzerinde mevcut. Bu şekilde de her hangi bir problemi olduğunda, direk canlı iletişim ile bizim takibimize geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Hiçbir aşının insan hayatını virüs kadar tehlikeye atamayacağını belirten Enfeksiyon Hemşiresi Şerife Dursun, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yaklaşık 7 aydır Enfeksiyon Hastalıkları servisinde çalışmaktayım. Bu çalışma sürecimin devam etmesi için aşıyı yaptırmayı düşündüm. Her hangi bir sorunumda yok kendi isteğimle vuruldum. Birilerine faydamız olacaksa çok memnunum bunu hem kendim için hem de işimin devamlılığı için sürdürmeyi düşündüm. Bu zamana kadar yapılan hiçbir aşının riski görülmemiştir. Hiçbir aşı covid kadar insan hayatını riske etmeyecektir."

Aşı uygulandıktan sonra da hastane yönetimi, aşı için gönüllü olan Şerife Dursun'u alkışladılar.

(Eren Kan/İHA)

İlk faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı
İlk faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı

Enfeksiyon Bölümü, Sağlık Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlk faz 3 aşısı pandemi servisi çalışanına uygulandı - Son Dakika

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