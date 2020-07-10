İlk FIBA Espor Turnuvası dünya çapında büyük ilgi gördü - Son Dakika

İlk FIBA Espor Turnuvası dünya çapında büyük ilgi gördü

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği FIBA Espor Açık 2020 turnuvası ile hızla gelişen espor dünyasında büyük bir sıçrama yaptı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği FIBA Espor Açık 2020 turnuvası ile hızla gelişen espor dünyasında büyük bir sıçrama yaptı. Milli takımlarla gerçekleşen ilk uluslararası espor etkinliği, FIBA bölgelerinden Okyanusya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Güney Amerika'dan ülkelerin katılımıyla üç gün sürdü.


FIBA, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği FIBA Espor Açık 2020 turnuvası ile hızla gelişen espor dünyasında büyük bir sıçrama yaptı. Milli takımlarla gerçekleşen ilk uluslararası espor etkinliği, FIBA bölgelerinden Okyanusya, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Güney Amerika'dan ülkelerin katılımıyla üç gün sürdü.


Bu ilk etkinliğin başarısı etkinliğin dünya çapındaki yayınlanma ve sosyal medyadaki görüntülenme sayısı ile onaylandı. Etkinlik dünya çapında 100 farklı yerdeki yayınlanırken, FIBA sosyal medya kanalları üzerinden 5 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı. Yalnızca İspanya 2,1 milyon etkileşim, 1,7 milyon görüntülenme ve 9,8 milyon izlenme saati oluştururken, sadece Twitter üzerinden 1,4 milyon izleyiciye ulaştı.


Gerçekleşen ilk etkinliğin sona ermesinden bu yana, 35'in üzerinde ulusal federasyon FIBA'nın bir sonraki espor turnuvasıyla ilgilendiğini belirtti ve yeni turnuva için planlar devam ediyor.


Bütün FIBA Espor Açık 2020 serisi, Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan yeni bir espor stüdyosunda üretildi. Ayrıca günlük olarak, günün en iyi maçlarını içeren şovlar da yayınlandı. Oynanan 54 maç, dünya çapında 100'den fazla farklı noktada yayınlandı ve toplam 40 saatlik üretim gerçekleşti. Her maç FIBA'nın sosyal medya kanallarında canlı olarak yayınlandı.


İlk turnuvada Avustralya, Arjantin, İtalya, Filipinler ve Suudi Arabistan, kendi konferanslarını zirvede tamamladı ve dünyanın dört bir yanından katılan 17 ülke arasında zafer kazandı. - İSTANBUL

Güney Amerika, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İlk FIBA Espor Turnuvası dünya çapında büyük ilgi gördü - Son Dakika Spor
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