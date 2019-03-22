İlk Fidan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'den

Kastamonu (İHA) 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Kastamonu'nun Tosya ilçesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Kastamonu (İHA) 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Kastamonu'nun Tosya ilçesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.



Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde çocuklara ağaçları ve ormanı sevdirmek amacıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Okul bahçesi çevresinde çukurlar hazırlandı, fidanlar getirildi. Etkinlik fidanların dikilmesiyle başladı. İlk fidanı Kaymakam Deniz Pişkin çocuklarla birlikte dikti.



Okul bahçesine getirilen fidanları orman personeli yardımıyla dikerek fidan dikmenin sevincini yaşadı. Fidanların dikilmesinin ardından Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çocuklara içinde tohum bulunan kalem ve "OGM" yazılı montlar dağıtıldı.



Çocuklarla bir süre sohbet eden Kaymakam Deniz Pişkin, ağaçların önemini anlattı. Ağaçları ve ormanları korumanın ağaç sevgisiyle başladığını söyleyen Kaymakam Deniz Pişkin hepinizin bir fidanı olsun diyerek çocuklara kalemlerin içinde bulunan tohumları aileleriyle birlikte dikmelerini söyledi.



Etkinlikte konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftası münasebetiyle Tosya Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından Tosya İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katıldık. Öğrencilerimizle birlikte okulun bahçesine fidan diktikten sonra onlara Orman Genel Müdürlüğü (OGM) armalı ormancı yeleği ve kalem; okulumuzun idareci ve öğretmenlerine de yine OGM armalı şemsiye hediye ettik" dedi. - KASTAMONU

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