Son Dakika Haberleri: İlk Golleri: Murillo Vs Sellero Novelle
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İlk Golleri: Murillo Vs Sellero Novelle

1 saat önce

Valensiya'dan Sampdoria'ya borçlu olarak imza attıktan sonra Jeison Murillo, Sampdoria'nın Sellero Novelle'yi 15-0 kazandığı kulüpte açtı.

Valensiya'dan Sampdoria'ya borçlu olarak imza attıktan sonra Jeison Murillo, Sampdoria'nın Sellero Novelle'yi 15-0 kazandığı kulüpte açtı.
İlk Golleri: Murillo Vs Sellero Novelle
Sampdoria, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:05 
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