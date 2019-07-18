İlk Golleri: Murillo Vs Sellero Novelle
1 saat önce
Valensiya'dan Sampdoria'ya borçlu olarak imza attıktan sonra Jeison Murillo, Sampdoria'nın Sellero Novelle'yi 15-0 kazandığı kulüpte açtı.
Valensiya'dan Sampdoria
'ya borçlu olarak imza attıktan sonra Jeison Murillo, Sampdoria'nın Sellero Novelle'yi 15-0 kazandığı kulüpte açtı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:05
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