İlk göz ve kulak burun boğaz hastanesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı - Son Dakika

İlk göz ve kulak burun boğaz hastanesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı

09.10.2020 11:42
İlk göz ve kulak burun boğaz hastanesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı, System.String[]

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/-Türkiye'nin ilk Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesi, İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı.

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/- Türkiye'nin ilk Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesi, İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı. İstanbul Tıp Fakültesi Göz ve Kulak Burun Boğaz Cerrahi Hastanesi'nin açılışında konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "70 tane tekli odalardan oluşan, 11 tane son teknoloji ile yapılmış özel ameliyathanesi olan, 7 tane yoğun bakım yatağı olan çok özel bir tesisi Türk tıpının hizmetine kazandırmış olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Türkiye'nin ilk Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesi olan İstanbul Tıp Fakültesi Göz ve Kulak Burun Boğaz Cerrahi Hastanesi açıldı. Daha önce Sağlık Bakanlığı'na bağlı Haseki Hastanesi tarafından kullanılan 29 Mayıs Hastanesi binası, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine tahsis edildi. Bina önünde kurdele kesilerek açılan hastane açılışına, Fatih İlçe Sağlık Müdürü Meleknur Aslan, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Tıp Fakültesi Baş Hekimi Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncün, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, çok sayıda iş insanı ve sağlık çalışanı katıldı.

"BİNA AÇILIŞINA KATKISI OLAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Açılış sonrası konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, uzun bir hazırlık sürecinden sonra binanın hizmete açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Ak, "Yakında yaşadığımız deprem riskleri dolayısıyla zorunlu olarak almak durumunda kaldığımız tedbirler oldu. Bu vesile ile İstanbul Tıp Fakültemize hem mekan olarak da çok yakın olan bu bina bizim ihtiyacımıza tam da zamanında yetişmiş oldu. Bu bina her ne kadar var olan bir bina olsa da hizmete açılması için çok hizmet gerekti. Bu vesile ile işlerin buraya gelmesinde katkısı olan tüm çalışanlara, yapı işleri teknik daire başkanlığımıza ben teşekkür ediyorum" dedi.

"DÜNYADA ÖRNEKLERİ OLAN AMA TÜRKİYE'DE OLMAYAN İLK GÖZ VE KULAK BURUN BOĞAZ HASTANESİNİ AÇIYORUZ"Türkiye'nin ilk Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesini 1 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından açtıklarını ifade eden İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Bugün bizim için özel ve güzel bir gün. Ülkemiz için de özellikli bir gün. Çünkü dünyada örnekleri olan ama Türkiye'de olmayan ilk Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesini İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açılışını gerçekleştiriyoruz. Hakikaten bu vatan yerleşkesi dediğimiz bölümde ayrı bir birim olarak, ayrı bir hastane ünitesi olarak 70 tane tekli odalardan oluşan, 11 tane son teknoloji ile yapılmış özel ameliyathanesi olan, 7 tane yoğun bakım yatağı olan çok özel bir tesisi Türk Tıpının hizmetine kazandırmış olmaktan çok mutluyuz. Burada göz ve kulak burun boğaz hastaları ayrı bir hizmet almış olacaklar" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE BELKİ DE HİÇ OLMAYAN MODERN AMELİYATHANE SİSTEMİNİ BURADA KURGULADIK"Prof. Dr. Tükek sözlerine şöyle devam etti:  "Aşağı yukarı 1 yıla yakın bir süredir burada tadilat ve ameliyathanelerin yapımı gerçekleştirildi. Gerçekten ameliyathaneler son teknolojiyle donatıldı ve Türkiye'de belki de hiç olmayan modern ameliyathane sistemini burada kurguladık. Kulak burun boğaz ve göz hastalıklarının seçilmesinin nedeni de birbirine yakın ameliyatlar olması. Vatandaşların burada ayrı bir özel hizmet almaları sağlanacak. Hastaneyi bugünden itibaren hizmete açmış bulunuyoruz. Hastalarımızı yavaş yavaş İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinden buraya alacağız. Burada göz ve kulak burun boğaz olarak hizmet vermeye devam edeceğiz."

İlk göz ve kulak burun boğaz hastanesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı
İlk göz ve kulak burun boğaz hastanesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı
İlk göz ve kulak burun boğaz hastanesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı
İlk göz ve kulak burun boğaz hastanesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı
İlk göz ve kulak burun boğaz hastanesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı
İlk göz ve kulak burun boğaz hastanesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı

Kulak burun boğaz bölümü, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlk göz ve kulak burun boğaz hastanesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'a cepheyi dar etmişlerdi! Aliyev'in yardımcısı ilk kez açıkladı: Ordumuz Türkiye'de eğitim aldı Mustafa Cengiz'den çok net seçim açıklaması: Mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum Eşinin ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, iki çocuğuna babalarının vefat ettiğini söyleyemedi Emekli emniyet müdürü otobüste kalp krizinden öldü, eşinin feryadı yürek dağladı Norveç elenince Alexander Sörloth ve Erling Haaland'ın EURO 2020 rüyası da bitti Bakan Koca'dan ürküten sözler: Koronavirüs bitse bile benzer başka bir pandemi ortaya çıkabilir İstanbul'da görülen yeşil papağan istilası, kent faunasını bozabilir Masumlar Apartmanı oyuncusu Merve Dizdar'ın eşi ünlü oyuncu Gürhan Altundaşar çıktı
Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda Son Dakika! Sahte içki Kırıkkale'de 7 can aldı, İzmir'de ise 7 kişi yoğun bakımda         
12:35
Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı Son Dakika! Hatay'da orman yangını! Rüzgarın savurduğu alevler yerleşim yerlerine sıçradı         
12:02
Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi Ahmet Nur Çebi, oyuncuların alacaklarını ödemek için kendisinin ve annesinin evlerini ipotek ettirdi         
11:39
Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı Altının gram fiyatı 489 lirayla rekor kırdı         
11:31
Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor Ata yadigarı yangın gözetleme vazifesini gözünü kırpmadan sürdürüyor         
11:11
Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz? Sokakta dilenen aileyi lüks arabada görünce çıldırdı: Utanmıyor musunuz siz?         
11:08
'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti 'Etek altı' taciz davasında karar! Şüpheli, delil yetersizliğinden beraat etti         
10:45
Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak Medeni kanunu eleştirdikten sonra açığa alınan Ali Edizer hukuk yoluna başvuracak         
10:27
Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum Çağla Şıkel'den çocuk itirafı: Kız bebeğim olsun diye yumurtalarımı dondurdum         
09:40
Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var Ermenistan'ın yalanlarını cepheden kaçan asker ortaya çıkardı: Toplamda binlerce ölümüz var         
09:07
Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor Yıllar önce Almanya'dan getirdiği hatalı basım 10 euro için alıcı arıyor         
08:59
Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış Bir ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış         
08:39
Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu Ermeni köylerinde saldırıya uğrayan Türk tırları Sarp Sınır Kapısı'na yönelince kilometrelerce kuyruk oluştu         
08:38
Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu Alev Alev'den yeni fragman yayınlandı! Çukur'un eski oyuncuları yeniden aynı dizide buluştu         
08:24
Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor Bolu'da 62 yıldır aynı teknikle yapılan sandalyeler 50 yıldan fazla kırılmadan kullanılıyor         
08:23
MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı MasterChef Türkiye'de yürekler ağza geldi! Sefa, parmağını blendera kaptırdı         
07:46
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2020 13:00:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlk göz ve kulak burun boğaz hastanesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei