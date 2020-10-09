İlk göz ve kulak burun boğaz hastanesi İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı - Son Dakika

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/- Türkiye'nin ilk Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesi, İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açıldı. İstanbul Tıp Fakültesi Göz ve Kulak Burun Boğaz Cerrahi Hastanesi'nin açılışında konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "70 tane tekli odalardan oluşan, 11 tane son teknoloji ile yapılmış özel ameliyathanesi olan, 7 tane yoğun bakım yatağı olan çok özel bir tesisi Türk tıpının hizmetine kazandırmış olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Türkiye'nin ilk Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesi olan İstanbul Tıp Fakültesi Göz ve Kulak Burun Boğaz Cerrahi Hastanesi açıldı. Daha önce Sağlık Bakanlığı'na bağlı Haseki Hastanesi tarafından kullanılan 29 Mayıs Hastanesi binası, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesine tahsis edildi. Bina önünde kurdele kesilerek açılan hastane açılışına, Fatih İlçe Sağlık Müdürü Meleknur Aslan, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Tıp Fakültesi Baş Hekimi Prof. Dr. Ümmühan İşoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncün, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Alkan, çok sayıda iş insanı ve sağlık çalışanı katıldı.

"BİNA AÇILIŞINA KATKISI OLAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Açılış sonrası konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, uzun bir hazırlık sürecinden sonra binanın hizmete açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Ak, "Yakında yaşadığımız deprem riskleri dolayısıyla zorunlu olarak almak durumunda kaldığımız tedbirler oldu. Bu vesile ile İstanbul Tıp Fakültemize hem mekan olarak da çok yakın olan bu bina bizim ihtiyacımıza tam da zamanında yetişmiş oldu. Bu bina her ne kadar var olan bir bina olsa da hizmete açılması için çok hizmet gerekti. Bu vesile ile işlerin buraya gelmesinde katkısı olan tüm çalışanlara, yapı işleri teknik daire başkanlığımıza ben teşekkür ediyorum" dedi.

"DÜNYADA ÖRNEKLERİ OLAN AMA TÜRKİYE'DE OLMAYAN İLK GÖZ VE KULAK BURUN BOĞAZ HASTANESİNİ AÇIYORUZ"Türkiye'nin ilk Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesini 1 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından açtıklarını ifade eden İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Bugün bizim için özel ve güzel bir gün. Ülkemiz için de özellikli bir gün. Çünkü dünyada örnekleri olan ama Türkiye'de olmayan ilk Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesini İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde açılışını gerçekleştiriyoruz. Hakikaten bu vatan yerleşkesi dediğimiz bölümde ayrı bir birim olarak, ayrı bir hastane ünitesi olarak 70 tane tekli odalardan oluşan, 11 tane son teknoloji ile yapılmış özel ameliyathanesi olan, 7 tane yoğun bakım yatağı olan çok özel bir tesisi Türk Tıpının hizmetine kazandırmış olmaktan çok mutluyuz. Burada göz ve kulak burun boğaz hastaları ayrı bir hizmet almış olacaklar" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE BELKİ DE HİÇ OLMAYAN MODERN AMELİYATHANE SİSTEMİNİ BURADA KURGULADIK"Prof. Dr. Tükek sözlerine şöyle devam etti: "Aşağı yukarı 1 yıla yakın bir süredir burada tadilat ve ameliyathanelerin yapımı gerçekleştirildi. Gerçekten ameliyathaneler son teknolojiyle donatıldı ve Türkiye'de belki de hiç olmayan modern ameliyathane sistemini burada kurguladık. Kulak burun boğaz ve göz hastalıklarının seçilmesinin nedeni de birbirine yakın ameliyatlar olması. Vatandaşların burada ayrı bir özel hizmet almaları sağlanacak. Hastaneyi bugünden itibaren hizmete açmış bulunuyoruz. Hastalarımızı yavaş yavaş İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinden buraya alacağız. Burada göz ve kulak burun boğaz olarak hizmet vermeye devam edeceğiz."

