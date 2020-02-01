İlk Grand Slam finali, ilk şampiyonluk: Avustralya Açık’ta şampiyon Sofia Kenin

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2020 Avustralya Açık Tek Kadınlar Finali’nde uzun rallilerle başladık. Her iki oyuncu da, çoğu Grand Slam finalinde gördüğümüz gibi, maçın ilk oyunlarında risk almaktan kaçındı. İlk sette skor 4-4’e geldiğinde iki raket de birer kez servis kırmıştı. Setin kritik noktasında, dokuzuncu oyunda Sofia Kenin’in servisini bir kez daha kıran Garbine Muguruza, oyunlarda durumu 5-4’ getirdi. Sonrasında ise set için servis kullandığı oyunda hata yapmadı ve ilk seti 52 dakikada noktaladı.



İkinci sette Kenin’in çok daha hırslı olduğu açıktı. ABD’li raket, rakibinin ikinci servis oyununda servisi kırmayı başardı ve break avantajını eline aldı. Sonrasında skor 5-2 lehineyken Muguruza’nın servisini bir kez daha, yakaladığı ilk servis kırma şansında ve set puanında, kırarak setlerde durumu 1-1’e getirdi. İkinci set yalnızca 32 dakikada sona erdi.



Son sete Kenin’in servis oyunuyla başladık. Muguruza final setinin beşinci oyununda üç servis kırma şansı buldu. Ancak Kenin inanılmaz vuruşlarla üçünü de çevirdi ve servisine tutunmayı başardı. Üçüncü setteki üçüncü servis oyununda 40-15 öne geçti Muguruza. Oradan sonra her vuruşa karşılık veren ve dört puan üst üste kazanan Kenin servisi kırdı ve break avantajını ele geçirdi. Ardından oyunlarda 5-2 Kenin üstünlüğü varken, Muguruza’nın servis oyununa geçtik. Muguruza tam üç kez çift hata yaptı ve Kenin, ikinci şampiyonluk sayısında gelen çift hata sonucunda maçı kazanıp şampiyonluğunu ilan etti.





Bir yeni Grand Slam şampiyonu daha





Sofia Kenin, 2020 Avustralya Açık’ta, kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasında dördüncü turun ötesini, ikinci kez ise üçüncü turun ötesini gördü. Sonrasında çeyrek finalde Ons Jabour’u, yarı finalde ise bir numaralı seri başı eve sahibi Ash Barty’yi mağlup ederek finale yükseldi. Finalde mağlup ettiği isim ise, kariyerindeki üç Grand Slam finalinden iki şampiyonluk çıkaran İspanyol raket Garbine Muguruza oldu.



Kadınlar tenisindeki istikrarsızlık, 2020 Avustralya Açık’la da devam etti. Bu turnuva ile birlikte, Serena Williams’ın 2017 Avustralya Açık şampiyonluğundan bu yana oynanan 12 Grand Slam tam 10 yeni şampiyon çıkardı. Bu süreçte yalnızca Naomi Osaka ve Simona Halep birden fazla Slam kazandı.



Öte yandan, 2017 Avustralya Açık’tan bu yana oynanan 12 Grand Slam turnuvasının sekizini, kariyerinde ilk kez Grand Slam şampiyonu olan oyuncular kazandı.



Kenin, tüm bunların yanı sıra, 2005’ten bu yana, Serena Williams ve Venus Williams harici, Avustralya Açık finaline çıkan ilk ABD’li raket. 2005’te Serena’nın finaldeki rakibi, ABD’li Lindsay Davenport olmuştu.



Finalist Garbine Muguruza, eğer kazansaydı, ilk üç Grand Slam şampiyonluğunu üç ayrı kortta yaşayan tarihteki üçüncü raket olacaktı. Muguruza daha önce 2016 Roland Garros ve 2017 Wimbledon’da şampiyonluk yaşamıştı. Bu başarıyı daha önce Serena Williams ve Hana Mandlikova elde etmişti.