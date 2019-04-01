Son Dakika Haberleri: İlk Gündem Maddemiz Ekonomi Olmalı"

İlk Gündem Maddemiz Ekonomi Olmalı"

19 dakika önce

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının ardından Türkiye'nin ilk gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğini bildirdi.

İlk Gündem Maddemiz Ekonomi Olmalı
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının ardından Türkiye'nin ilk gündem maddesinin ekonomi olması gerektiğini bildirdi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyüksimitci, Türkiye'nin önünde yapısal reformları hayata geçireceği uzun bir dönem olduğunu belirtti.

Bu sürece Kayseri olarak azami katkı vereceklerini de aktaran Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Türkiye 31 Mart seçimlerini demokratik bir olgunluk içinde tamamlamıştır. Artık ülke olarak 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz. Bu dönemde Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı. Hükümetimizin güçlü ekonomi programı ile reformları bir bir hayat geçireceğinden eminiz. Kayserili sanayiciler olarak bizler de hep birlikte daha çok üretim, ihracat ve istihdam için çalışıp, ülkemizin kalkınmasına azami katkıyı vereceğiz. Bu vesile ile seçilen tüm başkanlarımıza başarılar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:29 Kaynak: AA

Kayseri Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi, Güncel
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