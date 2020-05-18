"İlk günden beri ilk önceliğimiz paydaşlarımızın sağlığını korumak oldu"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, korona virüs sürecinin başladığı ilk günden beri ilk önceliklerinin tüm paydaşlarının sağlığını korumak, sonrasında da bu süreçten herkesin ekonomik ve yapısal olarak minimum zararla çıkmasını gözetmek olduğunu söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, Türkiye'de ve dünyada etkileri devam eden korona virüs nedeniyle liglerin sona erdirilmesine ilişkin bir değerlendirme mesajı yayımladı. Federasyonu'nun internet sitesinden açıklama yapan Yannier, "Öncelikle Mart ayının ortasından itibaren ülkemizi etkilemeye başlayan Covid-19 virüsüyle mücadele sürecinde gece gündüz çalışan tüm sağlık personeline minnettar olduğumuzu belirtirken, bu süreçte hayatını kaybedenlerin tüm yakınlarına da en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

TBF lig yönetimi olarak sürecin başladığı ilk günden beri ilk önceliklerinin tüm paydaşlarının sağlığını korumak, sonrasında da bu süreçten herkesin ekonomik ve yapısal olarak minimum zararla çıkmasını gözetmek olduğunu söyleyen Derya Yannier, "Bu noktada, öncelikle bu süreçte oluşan zor çalışma şartlarına rağmen sürekli değişen koşullara ayak uydurup tüm senaryolara alternatifli şekilde hazır olmamızı sağlayan lig ofisi çalışanlarına, sonrasında da her zaman olduğu gibi bu süreçte de bizden desteklerini esirgemeyen başta başkanımız olmak üzere yönetim kurulumuz, CEO'muz ve genel sekreterimize teşekkür etmek isterim. Basketbolda yapıların farklı olduğu diğer ülke ve organizasyonların aksine bizlerin, TBF çatısı altında organize edilen 5 ligi de kapsayan bir yaklaşım içinde bulunmamız gerektiğinin altını çizerek, alınan kararın tüm basketbol camiası adına hayırlı olmasını diliyorum. Başta mevcut sıralamalar sonucunda liglerde birinci sırada yer alan takımlarımızı kutlarken, tüm sezon boyunca üstün mücadeleler sergileyen bütün kulüplerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"ALINAN KARARLARDA TÜM PAYDAŞLARIMIZIN KARARLI DURUŞU ETKİLİ OLDU"

Bu süreçte kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcular ile ayrı ayrı detaylı istişareler yaptıklarını ifade eden Yannier, "Tüm paydaşların çok büyük oranda benzer düşünceye sahip olmasına ve uzun vadeli bir bakış açısıyla basketbolumuzu ileriye taşımak için fikir yürüttüğüne memnuniyetle şahit olduk. Alınan kararda da başta kulüplerimiz olmak üzere, tüm paydaşlarımızın bu noktadaki kararlı duruşunun çok etkili olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Uzun süredir tohumlarını atmaya çalıştığımız Kulüpler Birliği ile Oyuncular Birliği açısından da bu sürecin verimli bir test niteliğinde olduğunu düşünüyor ve önümüzdeki süreçte bu birliklerin resmileşmesi adına atılacak somut adımların hızlanacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"BİZLER İÇİN BASKETBOL SÜPER LİGİ'Nİ DAHA İLERİYE TAŞIMAK EN TEMEL SORUMLULUKTUR"

TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa basketbolunun çatı kurumu FIBA'nın yaptığı değerlendirme ile Avrupa kupalarına katılım koşullarında Türkiye ve İspanya liglerini diğer liglerden ayırdığı bir noktada, bizler için de ING Basketbol Süper Ligi'ni daha ileriye taşımak en temel sorumluluktur. Önümüzdeki süreçte, iki senedir tüm kulüplerimizin yoğun katkılarıyla oluşturulan, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nın uygulaması başta olmak üzere, yapısal anlamda atılacak adımların hem süper liglerimizin sürdürülebilirliği hem de Türk basketbolunun gelişmesi adına temel oluşturacağına inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz mali denetim toplantısında tüm kulüplerimizin uygulamaları sahiplenmesi ve arkasında durması da bizi ayrıca mutlu etmiştir. Yapısal anlamda bu kadar temel bir uygulamanın başlangıcının çok doğal olarak sancılı olabileceğini öngörmekle beraber, ortak değerimiz basketbolu koruma ve her açıdan ileri taşıma amacı güden bu talimatın her zamanki gibi tüm paydaşlarımızın sahip çıkması ile en sağlıklı şekilde hayata geçirileceğine inanıyorum. Önümüzdeki günlerde, 2020-2021 sezonu takvim ve statüleri, hazırlanan alternatif uygulamaların tartışılması ve altyapı teşvik projesi ile birlikte kulüplerden gelecek ek gündem taleplerinin de tartışılacağı bir toplantı ile yeni sezon planlamalarına devam edilecektir. Tüm basketbol ailesine saygılarımı sunar, sağlıklı günler dilerim. En yakın zamanda özlediğimiz basketbola yeniden kavuşabilmek dileğiyle."

(İHA)