Son Dakika Haberleri: İlk hac kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı
Son Dakika Güncel Haber

İlk hac kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı

1 saat önce

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarını taşıyan ilk uçak Suudi Arabistan'ın Medine kentine ulaştı.

İlk hac kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı, System.String[]
Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarını taşıyan ilk uçak Suudi Arabistan'ın Medine kentine ulaştı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'a ulaşan ilk hac kafilesi olan Hindistan'dan gelen hacı adayları, Medine'deki Emir Muhammed Bin Abdulaziz Havalimanı'nından ülkeye giriş yaptı.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Rahmet mevsimi olan bu dönemde hac için misafirlerimizi tam kapasiteyle ve tüm gücümüzle karşılamaya hazırız." denildi.
Açıklamada ayrıca hacı adaylarının karşılanması için Medine Emir Muhammed Bin Abdulaziz ve Cidde Kral Abdülaziz havalimanlarında geliş yönünde toplam 14 pistin açık tutulacağı ifade edildi.
Medine'deki Emir Muhammed Bin Abdulaziz Havalimanı her yıl hac mevsiminde günde yaklaşık 45 bin hacı adayını karşılarken, bu sayı Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'nda günde 48 bine ulaşıyor.
Suudi Arabistan makamları, geçen yıl hac ibadetini yerine getirmek için bu ülkeye 2 milyon 371 bin 675 kişinin geldiğini duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:43 Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Hac, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bedelli askerlik ve imar barışından bütçeye dev katkı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantıya ilişkin açıklama Son dakika! YÖK, tecavüzle suçlanan profesöre, 'kamu görevinden çıkarma' cezası verdi CHP'li Sezgin Tanrıkulu Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:47:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk hac kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]