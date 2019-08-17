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İlk hac kafilesi yurda döndü

1 saat önce

Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacılar yakınları tarafından karşılandı.

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Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacılar yakınları tarafından karşılandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden İstanbul Havalimanı'na ulaşan hacı kafilesi, pasaport kontrolünü ardından bagajlarını teslim aldı.
Dış Hatlar Geliş Terminalinden çıkış yapan hacılar, yakınları ve aileleriyle kucaklaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada bazı hacıların ağladığı görüldü.
Havalimanı işletmecisi İGA tarafından hacılara kırmızı karanfil takdim edilirken terminalde dönüşler nedeniyle yoğunluk oluştu.
Hacılardan Harun Kural, basın mensuplarına, torunu ve çocuklarının kendisini karşılamaya geldiğini söyledi.
Kural, kutsal topraklarda yaşadığı duyguyu anlatmanın zor olduğunu ancak yaşanıldığı takdirde anlaşabileceğini kaydederek, "10 senedir bugünleri bekliyorduk. Allah bizi oralara kavuşturdu. Hac ibadetimizi doya doya yaptık ve geldik." diye konuştu.
"Oralar çok başka bir duygu"
Sevim Kural ise eşi ve bir arkadaşıyla kutsal topraklara gittiğini, İstanbul'a adımını atar atmaz oraları yeniden özlediğini söyledi.
Hacca tekrar gitmek istediğini ifade eden Kural, "Oralar çok başka bir duygu, anlatmakla olmaz. Rabb'im herkese nasip etsin." dedi.
Pakize Er de kutsal topraklarda güzel ve anlamlı zaman geçirdiklerini söyledi.
Kutsal topraklarda tarifsiz duygular hissettiğini aktaran Er, "Özellikle Kabe'yi görünce hissettiklerim anlatılmaz. Orada, vatanımıza ve herkese dua ettim." şeklinde konuştu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Hacılar, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:11 Kaynak: AA
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