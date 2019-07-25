Son Dakika Haberleri: İlk hacı adayları Nürnberg'den uğurlandı
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İlk hacı adayları Nürnberg'den uğurlandı

1 saat önce

İGMG Kuzey Bavyera Başkanı İsmail Satır, İstanbul'da diğer bölgelerden gelenlerle birlikte kafilenin 132 kişiye ulaşacağını, İstanbul'dan sonra doğrudan Medine'yi uçulacağını belirtti.

İlk hacı adayları Nürnberg'den uğurlandı, System.String[]
İGMG Kuzey Bavyera Başkanı İsmail Satır, İstanbul'da diğer bölgelerden gelenlerle birlikte kafilenin 132 kişiye ulaşacağını, İstanbul'dan sonra doğrudan Medine'yi uçulacağını belirtti. DİTİB Kuzey Bavyera Başkanı Hasan Aslan'da, DİTİB olarak ilk kafileyi uğurladıklarını, dönüşlerin 23 Ağustos tarihinde olacağını söyledi.

TOPLU DUA EDİLDİ

Hacı adayı kafilesini uğurlamaya gelenlerle birlikte Nurnberg Havaalanı ana-baba gününe dönerken hacı adaylarından Ayşe Civelek ile Nuran Kaçamak, ilk kez hacı olacakları için heyecan olduklarını anlattılar. Aileler birbirlerine sarılıp göz yaşları dökerken, İsmail Satır, hacı adaylarına son bilgeleri verdi ve topluca dua edildi.
Hasan Aslan, İstanbul, Bavyera, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:57 
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