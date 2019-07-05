İlk hacı kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Suudi Arabistan'a gidecek ilk kafilede yer alan hacı adayları, İstanbul Havalimanı'ndan dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.İstanbul Havalimanı'nın açılmasının ardından ilk kez düzenlenen törene yaklaşık 200 hacı adayı, yakınları ile bazı vatandaşlar katıldı.Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ile bazı havalimanı yöneticileri de hazır bulundu.Vali Yerlikaya, hacı adaylarını tek tek tebrik ederek, onlardan İslam alemi ve Türkiye'nin iyiliği için bol bol dua etmelerini istedi.Basın mensuplarına konuşan Yerlikaya, bu yıl İstanbul'dan 11 bin 500 hacının kutsal topraklara gideceğini kaydetti.Bu yıl hacca giden ilk hacı adayı kafilesinin İstanbul Havalimanı'ndan uğurlandığına dikkati çeken Yerlikaya, "Bizim geleneğimizde hacca uğurlamanın çok özel bir yeri var. Sadece akrabalarımız değil, şehir adına da Valimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan temsilcilerimiz, müftümüz, havalimanı idaremiz, kaymakamımız ve belediye başkanlarımız var. Velhasıl bu şehre hadim olan herkes adına bizler bugün ömrünüzde en özel, müstesna ibadet sevincinizi görmeye geldik, paylaşmaya geldik. duanızı almaya ve dua etmeye geldik." diye konuştu.Hacı adaylarının "sıhhatle gelip afiyetle gitmesini" temenni eden Yerlikaya, kutsal topraklarda sabırlı olmanın önemini anlattı.Yerlikaya, organizasyonu en güzel şekilde gerçekleştirmeye çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı ile özel sektör paydaşlarına teşekkür ederek, "Onların hizmetlerinin her zamankinden daha kusursuz olsun diye temenni ediyoruz. Bir şey istirham edelim mi sizden, bir sipariş verelim, değil mi? İstanbullu hemşehrilerimizin, yaşayan bütün kardeşlerimizin ama ondan önce İstanbul'un manevi büyüğü Ebu Eyyüp el-Ensari hazretlerinin, onun sahabe ve tabiin kardeşlerinin de kardeşlerine bol bol selamını iletin lütfen. Bizlere, devletimize, milletinize, askerimize, polisimize de dualar edin. Sizleri seviyoruz." ifadelerini kullandı."Çok sevinçliyiz"Hacı adaylarından 72 yaşındaki Mustafa Güven, kafileye katılmak için eşiyle Kocaeli'nden İstanbul Havalimanı'na geldiklerini söyledi.Güven, hacca 2009'da kayıt olduğunu ifade ederek, "Şu ana kadar hac için bekledim. Cenabıallah izin vermeden olmuyor. Şu anda inşallah yolculuk başladı. Çoluğa, çocuğa, malımıza, mülkümüze, komşulara tüm Müslüman kardeşlerimize dua edeceğiz. Kabe'yi ilk gördüğünde sağlık isteyeceğiz." dedi.Ayşe Güven ise kutsal toprakları göreceği için çok sevinçli olduklarını belirtti."Her sene bekliyoruz, düşlüyoruz. Olmayınca da üzülüyoruz." ifadelerini kullanan Güven, tüm komşuların kendisinden dua istediğini dile getirerek, "Biz de elimizden geleni yapacağız inşallah." şeklinde konuştu."Zulüm edenlere Allah fırsat vermesin."Hacı adaylarından Ali Kala, 69 yaşında hacı olacağı için çok mutlu olduğunu, 10 yıldan bu yana kendisine kuranın çıkması için dua ettiğini kaydetti.Kala, geçen yıl umreye gittiğini dile getirerek, "Orada bol bol dua edeceğim. Zulüm edenlere Allah fırsat vermesin. Zulüm gören tüm Müslümanları Allah darda bırakmasın. Onlara zulüm edenlere fırsat vermesin." dedi.Tekerlekli sandalye ile yolculukTekerlekli sandalye ile kutsal topraklara gidecek 80 yaşındaki Aişe Yılmaz, yürümede güçlük çekmesine rağmen zorluklarda bir güzellik olduğunu söyledi.Yılmaz, 9 senedir bugünü beklediğini dile getirerek, "Dokuz sene önce hacca başvurduğumda sağlıklıydım, yürüyebiliyordum. Kısmet bugüneymiş. Şimdi tekerlekli sandalye ile hac yapmak nasip oldu. Oğlum bana yardım edecek. Gerekirse o da beni sırtında taşıyacak." değerlendirmesini yaptı.Hacı adaylarından Esat Yımaz, eşi, kayınvalidesi ve annesi ile 2009'da Diyanet'e başvurduklarını kaydetti.Yılmaz, 10 senedir bugünü beklediklerini belirterek, "Bu sene hac bize nasip oldu. Annem o zaman sağlıklıydı ama olsun. Anneme bu şekilde de olsa hac yaptırmak nasip oldu. Ümmet-i Muhammed'e ve memlekete dua edeceğiz." dedi.İstanbul Havalimanı'ndan ilk kez hac kafilesi uğurlandığını anımsatan Yılmaz, "Buraya çok rahat geldik, trafik görmedik. Allah razı olsun devletimizden. Çok güzel olmuş burası. İçerisi de çok rahat." şeklinde konuştu.Gözyaşlarıyla uğurlandılarTörende Malatya Müftüsü Veysel Işıldar Kur'an-ı Kerim okurken İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da hacı adayları için dua etti. Bu sırada bazı hacı adaylarının gözyaşı döktüğü görüldü.Kendilerini kutsal topraklara götürecek THY uçaklarına uğurlanan hacı adaylarına havalimanı işletmecisi İGA tarafından şemsiye hediye edildi.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) de gül suyu, sabun, tespih ve zikirmatikten oluşan set dağıttı.