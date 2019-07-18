Son Dakika Haberleri: "İlk hafta iki şampiyon karşılaşacak"
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"İlk hafta iki şampiyon karşılaşacak"

1 saat önce

Süper Lig'de mücadele edecek Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, ligdeki ilk maçlarının Galatasaray ile olmasına ilişkin, "İlk hafta iki şampiyon karşılaşacak.

Süper Lig'de mücadele edecek Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, ligdeki ilk maçlarının Galatasaray ile olmasına ilişkin, "İlk hafta iki şampiyon karşılaşacak. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. " dedi.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam "Dozer" lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 futbol sezonunun fikstürünün çekildiğini hatırlattı.

Spor Toto 1. Lig şampiyonu Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı misafir edeceğini belirten Çetin, tadilatı hızla devam eden stadyumda ilk olarak Galatasaray'ı ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Çetin, Süper Lig'e uygun güçlü bir kadro kurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Takımımızın kampı devam ediyor. Bir taraftan da stadyumumuzu standartlara uygun hale getirmek için çalışıyoruz. Zemin tamamlandı. Saha artık Süper Lig müsabakalarını oynamaya uygun. Koltuklarımızı da yerleştiriyoruz. Her biten tribünü de satışa açıyoruz. İlk hafta iki şampiyon karşılaşacak. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Bu sahada daha önce pek çok efsane maçlar oynandı. Denizlispor'un kendine yakışır bir performans sergileyeceğine inanıyorum."
Galatasaray, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:12 Kaynak: AA
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