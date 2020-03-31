'İlk hafta' sadece market ve gıdaya harcadık

Koronavirüs salgını vatandaşların tüketim harcamalarında keskin bir değişikliğe neden oldu. Merkez Bankası haftalık verilerine göre Türkiye'de vakanın tespit edildiği ilk haftada yani 13 Mart'tan 20 Mart'a kredi ve banka kartı ile yapılan harcamalar tamamen farklılaştı.