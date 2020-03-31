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'İlk hafta' sadece market ve gıdaya harcadık
13 dakika önce
Koronavirüs salgını vatandaşların tüketim harcamalarında keskin bir değişikliğe neden oldu.
Koronavirüs salgını vatandaşların tüketim harcamalarında keskin bir değişikliğe neden oldu. Merkez Bankası haftalık verilerine göre Türkiye'de vakanın tespit edildiği ilk haftada yani 13 Mart'tan 20 Mart'a kredi ve banka kartı ile yapılan harcamalar tamamen farklılaştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:48
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