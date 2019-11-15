İlk hasat Başkandan

Milas Belediyesi, ilçe merkezinde mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazlar üzerindeki zeytin ağaçlarının mahsullerini toplamaya başladı. İlk hasadı Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat yaptı



Milas Belediyesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/a maddesine dayanarak ilçe merkezinde sorumluluğu altındaki taşınmazlar üzerinde bulunan zeytin ağaçlarının mahsulünün hasadı için pazarlık usulüyle satış ilanı vermişti. Ancak belediyenin ilçe merkezindeki zeytin ağaçlarının mahsullerinin, 35.862,50. TL muhammen bedeli ile satış ihalesine katılım olmayınca hasadı belediye ekiplerinin yapmasına karar verildi.



Alınan karardan sonra Belediye şehir merkezindeki zeytinleri hasat etmeye başladı. Hasat işlemi Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Pembe Karadeveci Parkı'nda başladı. İlk günkü hasat işlemine Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ta katılarak ilk hasadı kendisi yaptı.



Hasat ile ilgili bilgi veren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; "Encümen kararı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze yetki verildi. 10-12 kişilik bir ekip oluşturarak, zeytinleri Pembe Karadeveci Parkı'nda toplamaya başladık. İlçe merkezindeki zeytinleri toplama işlemimiz tahminen 10 gün kadar sürecek. Şehir merkezinden 14.345 kg zeytin elde edileceğini düşünüyoruz" dedi. - MUĞLA