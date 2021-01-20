"İlk hatan son hatan olur" prensibine sımsıkı bağlı "fünyenin ucunda" bir hayat onlarınki - Son Dakika

Terör örgütlerinin baskı ve korku oluşturmak amacıyla kullandığı patlayıcı düzeneklere canları pahasına müdahale eden bomba imha uzmanları, "İlk hatan son hatan olur" prensibiyle çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli bomba uzmanları, her gün şüpheli paket veya bomba imha görevi çıkabilme ihtimaliyle telsize odaklanıyor, birçok kişinin göze alamayacağı risklerle zorlu görevlerini icra ediyor.

Hayatları "fünyenin ucunda" olan bomba uzmanları, vatandaşların güvenliği için patlayıcı düzenekleri ölümle kalım arasındaki ince çizgide etkisiz hale getiriyor.

Teknolojiden de faydalanan bomba uzmanları, patlayıcı tespitinde bomba köpeği ve bomba robotlarını kullanıyor.

Patlayıcı düzeneklerine, yaklaşık 45 kilogram ağırlığındaki özel kıyafetlerle canları pahasına müdahale eden uzmanlar, "İlk hatan son hatan olur." prensibiyle hareket ediyor.

Bomba uzmanları, patlayıcının cinsinden kullanılan pile, lehimden kullanılan silikon ve kablo kadar birçok detaydan düzeneğin hangi terör örgütünce yapıldığını da belirleyebiliyor.

Gerçeğini aratmayan tatbikatlar

Bomba uzmanları, belirli bir senaryo çerçevesinde şüpheli araçta eğitimli köpekle arama ve şüpheli çantanın fünyeyle imha edilmesi tatbikatı gerçekleştirdi.

Uzmanlar, İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine gelen ihbar doğrultusunda şüpheli araçta bomba köpeğiyle önce arama yaptı.

Çevre güvenliği alınmasının ardından arama yapan eğitimli köpek, araçta bomba tespit ederek oturup "pasif tepki" verdi.

Bomba uzmanları, boş bir araziye bırakılan şüpheli çantayla ilgili tatbikatında da robotla ön inceleme yaptı.

Çantanın dolu olduğunun tespit edilmesi üzerine bomba uzmanı, özel kıyafetle şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Ardından da kontrollü şekilde patlatılan çantada inceleme yapıldı.

"Bomba uzmanının eğitimi hiçbir zaman bitmiyor"

Emniyet teşkilatında 15 yıldır bomba uzmanı olarak görev yapan polis memuru Ü.Ş, AA muhabirine, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olarak geçen yıl stat, yol uygulamaları, kapalı mekanlar ve açık hava toplantıları gibi yaklaşık 900 görevde bomba köpeğiyle arama yaptıklarını söyledi.

Görevlerinin gönüllülük esasına dayandığını dile getiren Ü.Ş, "Bomba uzmanı olmadan önce adaylar psikolojik testlere tabi tutuluyor. Meşakkatli olan eğitim sürecinden sonra başarılı olanlar bomba uzmanı olarak göreve başlıyor. Bunun haricinde aralıklarla tekamül eğitimlerimiz de oluyor. Bomba uzmanının eğitimi hiçbir zaman bitmiyor." diye konuştu.

Bomba uzmanlarının, görevlerde özellikle teknolojik ekipmana ihtiyaç duyduğunu belirten Ü.Ş, şöyle devam etti:

"Başta Emniyet Genel Müdürlüğümüz Kriminal Daire Başkanlığı tarafından AR-GE ve planlama çalışmaları sonucunda, şu an dünyada kullanılan standartlara uygun, hatta standartların da üzerinde tüm ekipmanlara sahibiz. Bu ekipmanlarla görev yapıyoruz. Ekipmanın yanında bomba uzmanının moral ve desteğe de ihtiyacı vardır. Bu konuda da Adana'da başta sıralı amirlerimiz olmak üzere Emniyet Müdürümüz Doğan İnci motivasyonumuzun yüksek tutulması konusunda her türlü desteği vermektedir. Bununla birlikte insan dostu köpeklerimiz, aynı zamanda bomba arama köpeği olarak da kullanılmaktadır."

"Bomba uzmanları, ilk hatalarının son hataları olacağını bilerek hareket ederler"

Ü.Ş, bomba uzmanlarının görevlerinin zorluğundan bahsederek, "Bomba uzmanları, öncelikle halkın can ve mal güvenliğini düşünerek, ilk hatalarının son hataları olacağını bilerek hareket ederler ve buna göre görevlerini yürütürler." ifadesini kullandı.

Bomba uzmanlarının, şüpheli araç ve paketlere müdahalenin yanı sıra patlama olaylarının ardından olay yeri incelemesi de yaptığını belirten Ü.Ş, şunları kaydetti:

"Uzmanlar, olay yerindeki bulguların, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü görevlilerince toplanması ve olayın faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. Görev yaptığımız illerdeki olaylara müdahalenin yanı sıra sınır dışı görevlerde de yer almaktayız. Ülkemiz içinde daha önce gerçekleşen hendek ve barikat olaylarında, yine sınır dışı görevleri olan Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında görev yaptık. Bu görevlerde karşılaştığımız bombalara yaptığımız müdahalelerle, tüm dünyaya da Türk bomba uzmanlarının kalitesini ve başarısını ortaya koyduğuna inanıyorum."