İlk helikopter uçuşu gerçekleştirildi
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Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk- ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:21 Kaynak: DHA
Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk- ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi" denildi.
ANKARA,
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