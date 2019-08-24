Son Dakika Haberleri: İlk helikopter uçuşu gerçekleştirildi
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İlk helikopter uçuşu gerçekleştirildi

1 saat önce

Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk- ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.

İlk helikopter uçuşu gerçekleştirildi, System.String[]

Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk- ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşu bugün gerçekleştirildi" denildi.

ANKARA,


Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:21 Kaynak: DHA
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