İlk İcraatı Makam Kapısını Kaldırmak Oldu
1 saat önce
CHP'den Ayancık Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Kaya, belediyede gerçekleştirilen devir teslim töreninden sonra ilk icraatı makam kapısını kaldırmak oldu.
CHP
'den Ayancık
Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Kaya
, belediyede gerçekleştirilen devir teslim töreninden sonra ilk icraatı makam kapısını kaldırmak oldu.
Kaya, başkanlık makamının 'halkın makamı' olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşla aramızda gizlimiz saklımız yok. Bizler onların sorun ve ihtiyaçları için buradayız. Her vatandaşımız belediyemize gelip derdini rahatça anlatabilir. Burada sadece benim çalışmam yetmiyor. Belirli kişilerin de çalışması yetmiyor. Bugüne geldiğimiz gibi gönül bağımız olan herkesle birlikte daha fazla çalışacağız. Başarılı olmak zorundayız. Her daime çalışamaya devam edeceğiz" dedi. - SİNOP
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:00 Kaynak: İHA
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