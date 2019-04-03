Son Dakika Haberleri: İlk İcraatı Makam Kapısını Kaldırmak Oldu

İlk İcraatı Makam Kapısını Kaldırmak Oldu

1 saat önce

CHP'den Ayancık Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Kaya, belediyede gerçekleştirilen devir teslim töreninden sonra ilk icraatı makam kapısını kaldırmak oldu.

İlk İcraatı Makam Kapısını Kaldırmak Oldu, System.String[]
CHP'den Ayancık Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Kaya, belediyede gerçekleştirilen devir teslim töreninden sonra ilk icraatı makam kapısını kaldırmak oldu.

Kaya, başkanlık makamının 'halkın makamı' olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşla aramızda gizlimiz saklımız yok. Bizler onların sorun ve ihtiyaçları için buradayız. Her vatandaşımız belediyemize gelip derdini rahatça anlatabilir. Burada sadece benim çalışmam yetmiyor. Belirli kişilerin de çalışması yetmiyor. Bugüne geldiğimiz gibi gönül bağımız olan herkesle birlikte daha fazla çalışacağız. Başarılı olmak zorundayız. Her daime çalışamaya devam edeceğiz" dedi. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:00 Kaynak: İHA

Ayancık, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunç Soyer Sözünü Tuttu! En Düşük Oyu Aldığı Mahalleyi Ziyaret Etti CHP, İl Seçim Kurulu'na "Oy Sayım Kararı Kaldırılsın" Başvurusu Yaptı Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum Muharrem İnce, CHP'li Adayın "Usulsüzlük Yapıldı" Dediği İlçeye Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:49:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlk İcraatı Makam Kapısını Kaldırmak Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]