Son Dakika Haberleri: İlk İcraatı Makam Odasının Kapısını Sökmek Oldu

İlk İcraatı Makam Odasının Kapısını Sökmek Oldu

1 saat önce

Sivas'ta Zara Belediye Başkanlığına seçilen MHP'li Fatih Çelik, makam odasının kapısını söktü.

İlk İcraatı Makam Odasının Kapısını Sökmek Oldu, System.String[]
Sivas'ta Zara Belediye Başkanlığına seçilen MHP'li Fatih Çelik, makam odasının kapısını söktü.

Çelik, mazbatasını aldıktan sonra beraberindekilerle belediye binasına geçti. Sayıt Ahmet Pala'dan görevi devralan Çelik'in ilk icraatı makam odasının kapısını sökmek oldu. Eline aldığı matkapla menteşeleri söküp kapıyı kaldıran Çelik, daha sonra devir teslim törenini gerçekleştirdi.

Pala'ya ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Çelik, "Seçim meydanlarında ilk icraatım makam kapısını sökmek olacak demiştim. Bugün bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Pala ise Çelik'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, "Halkın tercihine her zaman saygılıyız. Yeni görevinizde başarılar diliyorum, her zaman yanınızda olacağım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çelik, tebrikleri kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:10 Kaynak: AA

Sayıt Ahmet Pala, Fatih Çelik, MHP, Sivas, Güncel
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