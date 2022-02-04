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İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık! - Son Dakika

İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık!

04.02.2022 10:01
İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık!

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet zanlıları ilk ifadelerinde restorana Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralama amacıyla gittiklerini ileri sürdü...

İstanbul - Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun zanlılarının emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıktı.

"OLAY KONTROLDEN ÇIKTI!"

Sorguları devam eden cinayetin tetikçisi Kadir Yasak ve abisi Ali Yasak ile diğer zanlıların ifadelerine göre alacak-verecek meselesi nedeniyle geçen aralıkta taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede anlaşamayan Kadir ve Ali Yasak kardeşlerin saldırıyı planladıkları belirlendi.

Zanlıların Mahmutyazıcıoğlu'nu vurduktan sonra neden mekandan sürükleyerek sokağa çıkarmaya çalıştıkları yönündeki soruya, "Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı" şeklinde cevap verdikleri öğrenildi. Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin haftaya salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.

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Son Dakika Güncel İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık! - Son Dakika
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