Üye Girişi
İlk ifadesinde itiraf ettiği cinayeti duruşmada reddetti - Son Dakika

İlk ifadesinde itiraf ettiği cinayeti duruşmada reddetti

30.06.2021 14:54
İlk ifadesinde itiraf ettiği cinayeti duruşmada reddetti, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binada yapılan temizlik çalışması sırasında battaniyeye sarılı halde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan ve ilk ifadesinde 18 yıl önce abisini öldürdüğünü kabul eden kardeş, yargılandığı davada panik atak geçirdiğini söyleyerek ilk ifadesinin doğru...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binada yapılan temizlik çalışması sırasında battaniyeye sarılı halde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan ve ilk ifadesinde 18 yıl önce abisini öldürdüğünü kabul eden kardeş, yargılandığı davada panik atak geçirdiğini söyleyerek ilk ifadesinin doğru olmadığını söyledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki çöp döküm alanında geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran çalışanlar, battaniyeye sarı halde çürümüş bir insan cesedi buldu. Cesetle ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, cesedin olduğu çuvalın Serdar Mahallesi'nde bir bina önünden alındığını, çuvalın ise binada yapılan temizlik sırasında çıkarıldığını belirledi. Dairede yaşayanları sorgulayan ekipler, cesedin 2002 yılında kayıp ilanı verilen Ercüment Çetin'e (49) ait olduğunu belirleyerek, cinayet şüphelisi olarak Çetin'in iki kardeşi R. Çetin (39) ve E. Çetin'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kardeşten R. Çetin, 2002 yılında Sakarya'daki evlerinde abisi ile aralarında tartışma çıktığını, daha önce de sık sık tartıştıkları abisini bıçaklayarak öldürdüğünü, E. Çetin'in ise cinayet hakkında bilgisi olmadığını, abisinin kayıp olduğunu düşündüğünü söyledi. İfadeleri alınan Çetin kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İlk ifadesinde itiraf etmişti şimdi ise kabul etmedi"

Olayla ilgili görülen dava bugün Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tutuklu sanıklar hazır bulundu. Önceki aşamalardaki ifadelerinin doğru olmadığını söyleyen R. Çetin, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Bipolar hastası olduğum için panik atak geçirdim ve yapmadığım şeyleri anlattım. Daha önce psikiyatri bölümünde tedavi gördüm. Ercüment abim evi terk ediyor ve aylarca eve gelmiyordu. Abim kaybolduğunda ben 20 yaşındaydım, kendisi ise 31 yaşındaydı. Ercüment abim şizofren hastasıydı. Zaman zaman bize ve anneme saldırırdı. Uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmiyorum ancak çok içki içerdi. İzmit'te babamdan kalan bakım ve tadilat yapamadığımız için oturmadık ve kiraya vermedik. Ben o zamanlar 20 yaşında cılız bir gençtim. 31 yaşındaki abimi öldürme gibi bir ihtimal bulunmamaktadır" dedi.

"Ercüment abim biz uyuduğumuzda evden ayrılmıştı"

Önceki ifadelerinin doğru olduğunu söyleyen tutuklu sanık E. Çetin, "Ben asla abime zarar vermedim, biz tartışmazdık bile. Ben zaten 1996 yılında Çanakkale Üniversitesi2ni kazandım ve 18 yaşında evden ayrıldım. Ercüment abim başına buyruk bir insandı. 2002'nin yazında Ercüment abim biz uyuduğumuzda evden ayrılmıştı. Biz de kayıp müracaatı yaptık. 2002'nin Ağustos ayında Ercüment abim beni aradı ve Almanya'ya çalışmak için gideceğini söyledi, bir daha da haber alamadık" diye konuştu.

"Hastanede ilaçların etkisindeyken bana cinayeti itiraf etti"

Tanık olarak dinlenen R. Çetin'in eşi Mukaddes D., "Recep'in rahatsızlığını evlenmeden önce bilmiyordum, 6 aylık hamileyken öğrenmiştim. Eşim tutuklanmadan 1 veya 1.5 yıl önce panik atak geçirdi. Kendisini hastaneye götürdük. Hastanede ilaçların etkisindeyken bana cinayeti itiraf etti. Bu durumu doktora söylediğimde ilacın etkisi ile söylemiş olabileceğini söylediği için üstünde çok durmadım. Bu konu hakkında da bir daha konuşmadık" şeklinde konuştu.

"Akıl sağlığı raporu istendi"

Mahkeme heyeti, sanık R. Çetin'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili rapor hazırlanmasına ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

İlk ifadesinde itiraf ettiği cinayeti duruşmada reddetti
İlk ifadesinde itiraf ettiği cinayeti duruşmada reddetti
İlk ifadesinde itiraf ettiği cinayeti duruşmada reddetti
İlk ifadesinde itiraf ettiği cinayeti duruşmada reddetti

geri dönüşüm, Cinayet, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İlk ifadesinde itiraf ettiği cinayeti duruşmada reddetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi 14:58 Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik 14:49 LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp 14:23 Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti
Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor 14:05 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti 13:59 Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor 13:20 Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan 13:18 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız 11:54 Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız

Son Dakika Haberleri
15:03 Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu
14:48 LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik
14:39 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
14:23 Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti
14:13 Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş
14:04 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor
13:59 Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti
13:48 Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! Kılavuza göre, sonuçlar 26 Temmuz 2021'de açıklanacak
13:25 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak
13:17 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan
Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu         
15:04
Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak         
14:50
Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz         
14:40
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç korkunç şekilde yaşamını yitirdi Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç korkunç şekilde yaşamını yitirdi         
13:51
Sergen Yalçın'ın Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak         
13:19
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek         
11:05
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı         
09:55
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı?" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 15:09:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlk ifadesinde itiraf ettiği cinayeti duruşmada reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement