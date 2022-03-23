İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de - Son Dakika
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İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

23.03.2022 10:53
İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

TÜRKİYE'de ramazan ayının ilk gününde oruç en erken 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, en son ise 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de açılacak.

TÜRKİYE'de ramazan ayının ilk gününde oruç en erken 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, en son ise 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de açılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek. Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak. Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.


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Çanakkale, Hakkari, Edirne, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de - Son Dakika


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