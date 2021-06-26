'İlk ihracat sonrası Mısır, Hindistan ve Çin'den sıcak hava balonu talebi var' - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Nevşehir'deki Kapadokya bölgesinde, ilk kez yurt dışına yerli sıcak hava balonu ihraç eden firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Hakan Zengin, "Afrika ve Avrupa'dan çok büyük beklentimiz var. Mısır, Hindistan ve Çin'den talepler geldi" dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden 2019 yılında balon üretim sertifikasyonu alınarak, 2020'den itibaren Türkiye'nin ilk sıcak hava balonu üretiminin yapıldığı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki Pasha Balloons Üretim A.Ş. tarafından 2 balon, Doğu Afrika ülkesi Ruanda'ya ihraç edildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Zengin, yerli ve milli ilk hava balonunun ihracatını gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduklarını belirtti. Zengin, "Hava aracı üretimi amacıyla sertifikasyon sürecimizi 2019 yılında tamamladık. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ülkemizde sivil havacılık otoritesi. Uluslararası sivil havacılık kanunlarına göre 192 ülkenin imza attığı kurallar çerçevesinde ilk ihracatımızı Ruanda Cumhuriyeti'ne yaptık. Bizim için onur ve gurur verici. Bu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü için de önemli. Zira Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ilk kez bir sivil hava aracını başka ülkeye satmış oldu. Afrika ve Avrupa'dan çok büyük beklentimiz var. Mısır, Hindistan ve Çin'den talepler geldi. Afrika'ya sıcak hava balonlarını rahatça gönderebileceğiz artık" diye konuştu.

'ÜLKE EKONOMİSİNE CİDDİ KATKI SAĞLIYOR'Üretim sürecinin tamamen firma imkanları doğrultusunda yapıldığını kaydeden Hakan Zengin, "Öncelikle tasarım yapılıyor. Tüm hesaplama ve incelemeler tamamlandıktan sonra tasarım, üretim kısmına aktarılıyor. Bu işlemlerin tamamının bizim tarafımızdan yapılıyor olması dışa bağımlılığımızı azaltıyor. Bunların yanında istihdama katkı sağlıyoruz. Maddi olarak ülke ekonomisine ciddi katkı sağlanıyor. Türkiye'de yaklaşık 300 sıcak hava balonu var. Maliyetinin ise adet başına 100-150 bin euro civarında değiştiğini düşünürsek ülkemizin döviz girdisi anlamında kazancı da ortaya çıkıyor" dedi.