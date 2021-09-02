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İlk iki sürgünde en yüksek yaş çay alımını gerçekleştiren ÇAYKUR rekor hedefliyor - Son Dakika

İlk iki sürgünde en yüksek yaş çay alımını gerçekleştiren ÇAYKUR rekor hedefliyor

02.09.2021 11:32
İlk iki sürgünde en yüksek yaş çay alımını gerçekleştiren ÇAYKUR rekor hedefliyor, System.String[]

Tarihinde en fazla çay alımını 800 bin 143 tonla 1999'da gerçekleştiren ÇAYKUR, 2021 alım kampanyası sonunda bu rakamı geçmeyi planlıyorÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin ailenin yaş çay tarımı yaptığını söyledi.

Tarihinde en fazla çay alımını 800 bin 143 tonla 1999'da gerçekleştiren ÇAYKUR, 2021 alım kampanyası sonunda bu rakamı geçmeyi planlıyor

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, AA muhabirine, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da yaklaşık 204 bin ailenin yaş çay tarımı yaptığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde üreticinin yeniden bahçeye girdiğini belirten Alim, üreticilerin kendi hasatlarını yapmasının çay bahçelerini disipline ettiğini, çayın kalitesini artırdığını, yurt dışına çıkan yabancı işçi maliyetinin üreticinin cebinde kaldığını ve ülke ekonomisine kazandırıldığını ifade etti.

Yaş çay alımlarının 1980'li yıllardan sonra ÇAYKUR ve özel sektör ile birlikte yürütüldüğünü vurgulayan Alim, şöyle konuştu:

"Ancak özel sektörün bu yıl çay alımında nazlanması, geriden gitmesi nedeniyle eski yıllara oranla yaş çay alımında yüksek rakamlara ulaştık. Sosyal devlet ilkesinden yola çıkarak üretici menfaatini düşündüğümüz, üreticiyi mağdur etmemek için 'Çayın bize gelen kısmının tamamını aldık.' desek yeridir. Maliye Bakanlığının, aldığın ile sattığın dengesi noktasında en çok alabileceğimiz yaş çay yıllık 600-650 bin tondur. Biz ilk iki sürgünde 611 bin tonu geçtik. Üçüncü sürgün ile birlikte 800 bini geçecektir bu gidişle. İnşallah kuru çay satışlarımız da buna paralel olarak artar."

Alim, 611 bin 17 ton yaş çayın Kurumun kuruluşundan bu yana ilk iki sürgünde aldıkları en yüksek miktar olduğuna işaret etti.

ÇAYKUR'un en fazla yaş çay alımını 800 bin 143 tonla 1999'da gerçekleştirdiğini, alımlara bakıldığında bu rakamın aşılacağını belirten Alim, şunları söyledi:

"En yüksek çay alma ile değil, satış hedefi de yakalayabilirsek o zaman mutlu olacağız. Ne kadar kuru çay satabilirsek karşılığında önümüzdeki yıl üreticiden o kadar çay alacağız anlamına geliyor. Bizim düşüncemiz, niyetimiz bu. Tasnifli dökme çay satışlarımız bazı yerlerde ucuz satıldığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Maliyetin altında çay satma şansımız kesinlikle yok. Bu yıl 4-5 firmaya 20 bin ton civarında tasnifli açık dökme kuru çay satışı yaptık. Buradaki amacımız depoları boşaltarak, depolarda bekleyecek çayı bir an önce ekonomiye kazandırıp, dönüşümü sağlayıp, yerine üreticiden daha fazla çay alabilmek maksadıyla bunu yaptık."

Kuru çay satışı arttı

Alim, Doğu Karadeniz'de 46 fabrikayla Türk çay sektörüne hizmet veren ÇAYKUR'un yeni pazarlar oluşturduğunu, özel sektöre çay vererek onların pazarında yer edindiğini ifade etti.

ÇAYKUR'un her alanda şeffaf bir şekilde alım satım yaptığını kaydeden Alim, "Bu sezon bizim paketli çay satışımız 132 bin tondur. Bizim yıllık satışlarımız ortalama 115-120 bin tondur. Yıllık en yüksek satışımız 125 bin tondur ama 132 bin ton paketli çay satmış olacağız. 20 bin tonun üzerinde tasnifli çay satmış olacağız. Burada da hedefimizin üzerinde gerçekçi bir satışla çıkmış olacağız. Gerçekçi bir satışla 152 bin ton kuru çay satışı yapmış olacağız. Bu da tarihin yine en yüksek kuru çay satışı olacak." diye konuştu.

Alim, bunun yanında farklı girişimleri olduğunu dile getirerek, "Bu yıl, gelecek yıl farklı ürünler çıkararak daha farklı yerlere gelmek için gayret gösteriyoruz." dedi.

Özel sektörün ÇAYKUR çayı kullanmasının kurumun pazarını genişlettiğini anlatan Alim, "Özel sektöre verdiğimiz 20 bin ton ile pazarlardaki damak tadını değiştirmiş oluyoruz. Her ne kadar çayın adı farklı olsa da bir anlamda damak tadı değişimi ile yeni pazar oluşturuyoruz. Giremediğimiz pazarlara giriyoruz. Oradaki damak tadı değişecek ve ÇAYKUR çayı kullanılmaya devam edilecek." ifadesini kullandı.

Giresun, Artvin, Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İlk iki sürgünde en yüksek yaş çay alımını gerçekleştiren ÇAYKUR rekor hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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