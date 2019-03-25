Son Dakika Haberleri: İlk İkide Yer Almak, Birinci Hedefimizdir"

İlk İkide Yer Almak, Birinci Hedefimizdir"

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, sezonu ilk ikide bitirip Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

İlk İkide Yer Almak, Birinci Hedefimizdir
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, sezonu ilk ikide bitirip Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Altıparmak, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalarının oldukça yoğun geçtiğini ve takım olarak güzel bir hava yakaladıklarını kaydetti.

Son 8 maça çıkacaklarını ve bunların her birisinin final havasında olduğunu vurgulayan Altıparmak, futbolculara son taktik yüklemelerini yaptıklarını ifade etti.

Altıparmak, futbolcuların arzulu ve istekli oluşunun kendilerini oldukça mutlu ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Geldiğim günden beri her beyanatımda, kötü gittiğimiz zamanlarda bile söylemiştim. Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemlidir. Biz de bazı şeyleri kendimize göre kurguluyoruz. Biz kendi hesabımızı çok iyi yaptık. Bundan sonra inşallah hesapladığımız gibi olursa Gençlerbirliği ile burada final oynayacağız. Tabii bunu yapmamız için bu maça kadar kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Sezon bittiğinde inşallah Gazişehir takımını Süper Lig'de göreceğiz. Biz bunun için hazırlanıyoruz ve ilk ikide yer almak birinci hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama bu olmazsa play-off'a kaldık diye de yapacak bir şey yok çünkü oradan çıkarsan da Süper Lig'e gidiyorsunuz. Ama bizim tek düşüncemiz ilk ikidir. Bunun için hummalı bir şekilde çalışıyoruz."

Öte yandan, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular kondisyon çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:04 Kaynak: AA

Gaziantep, Spor
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