İlk iş gününde çatıdan düşen işçi öldü - Son Dakika
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İlk iş gününde çatıdan düşen işçi öldü

28.03.2022 18:51

İlk iş gününde çatıdan düşen işçi öldü Montajını yaptığı fabrikanın çatısından düşerek hayatını kaybetti Şanlıurfa'da çatı montaj işinde çalışan işçi, ilk iş gününde fabrika çatısından düşerek hayatını kaybetti.

İlk iş gününde çatıdan düşen işçi öldü

Montajını yaptığı fabrikanın çatısından düşerek hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çatı montaj işinde çalışan işçi, ilk iş gününde fabrika çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yaşandı. Çatı montajı yapan bir firmada bugün işe başlayan 29 yaşındaki Sedat Aslan, mesai arkadaşlarıyla birlikte OSB'deki bir fabrikanın çatısının montajını yapmaya gitti. Çatıya çıkan işçi, rüzgarında etkisiyle dengesini kaybedip aşağı düştü. İşçinin düştüğünü gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan işçi, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geride gözü yaşlı bir eş ile 3 küçük çocuk bırakan talihsiz işçinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İşçinin düştüğü bölgede inceleme yapan ekiplerin, olayda firmanın ihmali olup olmadığını araştırdığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İlk iş gününde çatıdan düşen işçi öldü
İlk iş gününde çatıdan düşen işçi öldü
İlk iş gününde çatıdan düşen işçi öldü

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Şanlıurfa, Fabrika, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İlk iş gününde çatıdan düşen işçi öldü - Son Dakika


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