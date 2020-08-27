İlk iş gününde düşüp, başını çarpan genç kurtarılamadı - Son Dakika

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Oscar Cabezas, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geliyor

Koronavirüs tedavisi gören iki doktor hayatını kaybetti

Manchester City, Lionel Messi'ye 100 milyon euro ve 3 oyuncu teklif edecek