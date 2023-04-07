İlk iş gününde iş arkadaşlarını soydu, kovuldu - Son Dakika
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İlk iş gününde iş arkadaşlarını soydu, kovuldu

07.04.2023 21:17
İlk iş gününde iş arkadaşlarını soydu, kovuldu

İtalya'nın Frosinone kentinde ailesinin yardımıyla ilk kez bir işe başlayan 50 yaşındaki şahıs, işe girdiği ilk gün iş arkadaşlarının paralarını ve eşyalarını çalmasının ardından kovuldu.

İtalya'nın Frosinone kentinde ailesinin yardımıyla ilk kez bir işe başlayan 50 yaşındaki şahıs, işe girdiği ilk gün iş arkadaşlarının paralarını ve eşyalarını çalmasının ardından kovuldu.
İtalya'nın Frosinone kentinde ebeveynleri ile yaşayan ve ömrü boyunca hiç çalışmamış olan 50 yaşındaki şahıs, ailesinin bulduğu bir işe girdi. Tarım araçları için yedek parça satan bir şirkette depo işçisi olarak çalışmaya başlayan şahıs, ilk iş gününde vardiyası bitmeden tüm iş arkadaşlarının cüzdanlarını, kredi kartlarını ve kişisel eşyalarını çaldı ve alışveriş yapmaya gitti. Olayın anlaşılması üzerine iş yerine dönen 50 yaşındaki adam işinden kovulurken, avukatı Roberto Capobianco, şahsın psikolojik problemleri olduğunu söyledi.
Şahsın hırsızlık suçlamasıyla 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor. - ROMA

Kaynak: İHA
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İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İlk iş gününde iş arkadaşlarını soydu, kovuldu - Son Dakika


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