İlk iş günüydü, yola çıktıktan hemen sonra kepçenin altında kalarak can verdi! Acil tıp teknisyeninin acı sonu - Son Dakika

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Henüz 23 yaşındaydı! Sağlık çalışanı Ceylan, ilk iş gününde feci şekilde can verdi

Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kısa süre önce Mardin'den ilk görev yeri olan kente gelen Ceylan Öner, ilk iş günü 112 acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine yaya olarak giderken, mahallede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin altında kaldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Öner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Üzeri 112 yeleğiyle kapatılan Ceylan Öner'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, kepçe operatörü ise gözaltına alındı.

Ceylan Öner'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.