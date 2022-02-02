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İlk iş günüydü, yola çıktıktan hemen sonra kepçenin altında kalarak can verdi! Acil tıp teknisyeninin acı sonu - Son Dakika

İlk iş günüydü, yola çıktıktan hemen sonra kepçenin altında kalarak can verdi! Acil tıp teknisyeninin acı sonu

02.02.2022 13:34

23 yaşındaki acil tıp teknisyeni Ceylan Öner, Mardin'den kısa bir süre önce Hakkari'ye gelmişti. İlk iş gününde mahallede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin altında kalarak can verdi.

Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kısa süre önce Mardin'den ilk görev yeri olan kente gelen Ceylan Öner, ilk iş günü 112 acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine yaya olarak giderken, mahallede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin altında kaldı.

23 yaşındaki sağlık çalışanı Ceylan'ın yürek yakan ölümü! İlk iş gününde kepçenin altında kalarak can verdi

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Öner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Üzeri 112 yeleğiyle kapatılan Ceylan Öner'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, kepçe operatörü ise gözaltına alındı.

Ceylan Öner'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

23 yaşındaki sağlık çalışanı Ceylan'ın yürek yakan ölümü! İlk iş gününde kepçenin altında kalarak can verdi
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Hakkari, Mardin, kar, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlk iş günüydü, yola çıktıktan hemen sonra kepçenin altında kalarak can verdi! Acil tıp teknisyeninin acı sonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk iş günüydü, yola çıktıktan hemen sonra kepçenin altında kalarak can verdi! Acil tıp teknisyeninin acı sonu - Son Dakika
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