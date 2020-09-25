İlk işi yine taciz etmek oldu tekrar tutuklandı - Son Dakika

İlk işi yine taciz etmek oldu tekrar tutuklandı

- Genç kızı taciz ettiği için tutuklandı, ceza evinden çıkar çıkmaz ilk işi aynı kızı taciz etmek oldu, tekrar tutuklandı

MUĞLA - Bodrum'da 21 yaşındaki Tuğçe Ç'i 1,5 yıldır taciz ve tehdit ettiği suçlamasıyla yaklaşık 2 ay önce tutuklanan 46 yaşındaki Nurettin Ş., tahliye edilmesinin hemen ardından Tuğçe'yi taciz edince tekrar tutuklandı.

Ortakent'te esnaflık yapan 46 yaşındaki Nurettin Ş. adlı şahıs aynı mahallede yaşayan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Tuğçe Ç.'i taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle 2 ay önce tutuklanmış, davanın birkaç gün önce görülen duruşmasında yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmişti. Elektronik kelepçe de takılacak şahsın, Tuğçe Ç.'e 200 metreden daha fazla yaklaşması durumunda yeniden tutuklanmasına karar verilmişti. Nurettin Ş., cezaevinden çıkar çıkmaz Tuğçe'yi yeniden taciz etmeye başladı. Nurettin Ş., sosyal medya hesabından tacizlerini sürdürerek şu ifadeleri kullandı:

"Gözlerine kurban olduğum. Bir süre tatil yapacağım. Mesajın devamı annene. Emine sultan, beni rezil etmek isterken kızınla resimlerimiz internete düştü ya. Kızınla bir ömür nikahladılar bizi. Allah hepsinden razı olsun. Kızının ve benim resmim bir ömür boyu internette kalacak. Benden başka kızını alacak adamın karşısına çıkacak. Kızını alan ya namussuz olacak ya da kızına kötü niyetle yaklaşacak. Akıllı olun ekimin yedisinde ödül alıcam. O zaman dünyanın en mutlu çifti olacağız inşallah. Beni orda zannetmeyin. O İzmir k.den gelin gelmiş Yozgat kaşarına söyle intikam istemiyorum. Onun da kızı var unutmasın. Bir leke kızının hayatını karartır. Yeter artık kızınla aramızı bozmaktan vazgeçsin. Kızınla beraber Aydın'a gidin. Benim hakim ve başsavcıya ne yaptığımı kızına sor. Akıllı olun sabredin. Elinden öpüyorum."

Nurettin Ş.'nin, kendi dükkanında da genç kız hakkında çeşitli sözler sarf ettiği kaydedildi. Bunun üzerine Tuğçe Ç., 2 tanıkla yeniden şikayetçi oldu. Genç kızın şikayeti üzerine Nurettin Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs bugün öğleden sonra yeniden adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Nurettin Ş. Tekrar tutuklandı.