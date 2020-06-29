İlk İslami bankanın kurucusu Nasır Lutah hayatını kaybetti - Son Dakika

İlk İslami bankanın kurucusu Nasır Lutah hayatını kaybetti

Dünyanın ilk İslami bankasının kurucusu Said Ahmed Nasır Lutah, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyanın ilk İslami bankasının kurucusu Said Ahmed Nasır Lutah, 97 yaşında hayatını kaybetti.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Twitter hesabından, ilk İslami banka olan Dubai İslam Bankasının kurucusu Lutah için taziye mesajı yayımladı.

Lutah'ın Dubai ekonomisinde iz bırakan, kendisini yetiştirmiş örnek bir iş insanı olduğunu belirten Al Maktum, "Dünyadaki ilk İslami bankayı kuran Lutah Hakk'a yürüdü. Çok hayır yapan biriydi. Birçok yetime babalık eden Lutah keskin akıl ve ilim sahibi bir insandı." ifadelerini kullandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği de Lutah'ın ölümü üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İslam dünyasının, İslami iktisat konusundaki öncülerinden birini kaybettiğini vurguladı.

Karadaği, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Lutah, İslam'a ve ümmete hizmette bulunuyordu. 1975 yılında dünyanın ilk İslami bankası olan Dubai İslam Bankasını, 1979 yılında da Arap İslami Sigorta Şirketini kurdu."

Said Ahmed Nasır Lutah, ticaret hayatına 12 yaşında inci ticaretinde babasına yardım ederek başladı. BAE'de ve yurt dışında onlarca İslami kurumun tesisine öncülük eden Lutah'a 1999 yılında BAE'deki ilk ekonomist unvanı verilmişti.

Twitter, Dubai, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:47 Kaynak: AA

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