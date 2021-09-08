İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı

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Ersin Düzen, TRT'deki görevinden sonra TFF'den de ayrıldı. 6-1 biten Hollanda karşılaşmasının ardından Şenol Güneş'i istifaya davet eden Düzen, bugün kendisi istifa etti. Güneş'e yönelik, "Artık Z raporu istiyoruz" hocam göndermesi yapan Düzen, bugün TFF Başkanı Nihat Özdemir'le yaşananları görüştü.

"AYRILMAM DAHA UYGUN"

Ersin Düzen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hollanda yenilgisinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir'e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum" ifadeleriyle ayrılığı duyurdu.

"ŞEYTANİ DÜZEN VAR"

Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından "Şeytani bir düzen var" göndermesi yapmıştı. Güneş ayrıca, "6 ay önce övenler şimdi gitmemi istiyor. Gelmem için yalvarıyorlardı" ifadelerini kullanmıştı.