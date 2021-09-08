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İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı - Son Dakika

İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı

08.09.2021 14:40

TFF Basın Danışmanı Ersin Düzen, görevden istifa etti. Dün 6-1 biten karşılaşmanın ardından Şenol Güneş'i eleştiren düzen, bugün konuyu TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüştü. Görüşmenin ardından Düzen, "Ayrılmamın daha uygun olacağımı söyledim. Sayın Başkan ve yönetime teşekkür ediyorum" paylaşımı yaptı. Şenol Güneş karşılaşmanın ardından sıcağı yaptığı açıklamalarında sürekli 'Şeytan ve 'Düzen' ifadelerini cümlelerinin arasına sıkıştırmıştı.

Ersin Düzen, TRT'deki görevinden sonra TFF'den de ayrıldı. 6-1 biten Hollanda karşılaşmasının ardından Şenol Güneş'i istifaya davet eden Düzen, bugün kendisi istifa etti. Güneş'e yönelik, "Artık Z raporu istiyoruz" hocam göndermesi yapan Düzen, bugün TFF Başkanı Nihat Özdemir'le yaşananları görüştü.

"AYRILMAM DAHA UYGUN"

Ersin Düzen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hollanda yenilgisinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir'e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum" ifadeleriyle ayrılığı duyurdu.

"ŞEYTANİ DÜZEN VAR"

Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından "Şeytani bir düzen var" göndermesi yapmıştı. Güneş ayrıca, "6 ay önce övenler şimdi gitmemi istiyor. Gelmem için yalvarıyorlardı" ifadelerini kullanmıştı.

İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı

Nihat Özdemir, Şenol Güneş, Ersin Düzen, İstifa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (3)
  • Şükrü Gökgöz: Iyi isler yapınca övgüye nasil itiraz etmiyorsan isi batirinca eleştirilere de öyle itiraz etmeyeceksin. Cevap Yaz 26 0 Yayından Kaldır
  • Murat Özamaç: Şenolun istifa etmesi lazım. Japonyada olsa bu durum, teknik direktör intahar eder. Bizimkilerde gurur yok Cevap Yaz 46 2 Yayından Kaldır
  • Hüseyin Ermurat: Yahu yalvaracak ne var sanki bizinsi fet ediyorsun avanta tonlarca para alıyorsunuz giderken milyonları tazminat alıyorsun sanki fetih ediyorsun yazık milletin parasina asıl kahraman asgari ücretle geçinen dir Cevap Yaz 53 3 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı - Son Dakika
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