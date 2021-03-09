İlk kadın güvenlik korucusu ve eşinin 37 yıllık 'bayrak' nöbeti - Son Dakika

İlk kadın güvenlik korucusu ve eşinin 37 yıllık 'bayrak' nöbeti

09.03.2021 08:52
İlk kadın güvenlik korucusu ve eşinin 37 yıllık 'bayrak' nöbeti, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde yaşayan ve Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu olan Gülşen Öztepe (80) ile eşi Seyit Tahir Öztepe, 1984'te evlerinin yakınındaki tepeye diktikleri direkte dalgalanan Türk bayrağını tüm tehditlere rağmen indirmedi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünde yaşayan ve Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu olan Gülşen Öztepe (80) ile eşi Seyit Tahir Öztepe, 1984'te evlerinin yakınındaki tepeye diktikleri direkte dalgalanan Türk bayrağını tüm tehditlere rağmen indirmedi. Bayrağın kendileri için şeref ve onur olduğunu belirten Öztepe çifti, ömürleri yettikçe bayrak nöbetini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Yüksekova ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 120 haneli, yaklaşık 2 bin nüfuslu Suüstü köyünde yaşayan 7 çocuk annesi Gülşen Öztepe ve eşi Seyit Tahir Öztepe, vatan sevgisini bayrağa olan saygısıyla gösteriyor. Öztepe, çifti 37 yıl önce, dönemin Yüksekova Tabur Komutanı'nın, "Her yerde Türk bayrağını dalgalandıralım" sözü üzerine evine yaklaşık 150 metre mesafedeki tepeye diktiği demir direkte Türk bayrağını dalgalandırmaya başladı. Öztepe çifti o günden sonra canı gibi sevip, koruduğu Türk bayrağını, sadece yıpranmışsa değiştirmek, kirlenmişse yıkamak için indirdi.

TÜRKİYE'NİN İLK KADIN GÜVENLİK KORUCUSU

Türkiye'nin ilk kadın güvenlik korucusu olduğunu belirten ve 22 yıl önce emekli olan Gülşen Öztepe, "Türk bayrağıyla ve ilk kadın güvenlik korucusu olduğum için gurur duyuyorum. Devletimle kalkıp oturuyordum. Onlara destek veriyorum. Akşam dörtten, sabah dörde kadar bayrak başında nöbet tutuyordum. Bu bayrak bizim şerefimizdir. Bizim gururumuzdur. Her şeyimizdir. Bu bayrağı indiremedim gözüm gibi baktım. Dalgalansın diye gece gündüz nöbet tuttum. Bütün tehditlere rağmen bayrak sevgimizden dolayı bayrağımızı terk etmedik. İndirmedik. 37 yıldır dalgalanıyor. Devletimle, askerimle gurur duyuyorum. Bütün cesaretimi devletim ve askerimden aldım" dedi.

'TİM BAŞKANLIĞINI YAPTIM'

Öztepe, bir dönem 66 güvenlik korucusunun tim başkanlığını da yaptı. Bugüne kadar tepeye diktikleri bayrağın 4 kez bayrağa saldırı düzenlendiğini anlatan Öztepe, "Ancak tüm saldırılara rağmen eşimle çocuğumla ve köylülerimizle bayrağımıza sahip çıktık. Evlatlarımda bizim gibi bayrağımıza sahip çıkıyorlar" diye konuştu.

'BOMBA BİLE YERLEŞTİRDİLER AMA BEN YİNE BAYRAĞI DALGALANDIRDIM'

4 yıl önce muhtarlık yapan ve ilerleyen yaşına rağmen fırsat buldukça tepeye çıkarak dalgalanan Türk bayrağını saygıyla selamlayan Seyit Tahir Öztepe (84) ise hiçbir tehdidin kendisini yıldırıp, korkutmadığını anlattı. Teröristlerin Türk bayrağını indirmek için fırsat kolladığını belirten Öztepe, "Bölgede şiddetli çatışmalar yaşandı. Bayrakla ilgili de her türlü tehdit geldi. Ama hiçbir zaman kulak asmadım. Bir defasında bayrak direğinin altına bomba yerleştirdiler. Ama ben yine direği dikip, bayrağı dalgalandırdım. Ben olmadığım zamanlarda eşim silahlanıp bayrak nöbetine devam etti. Allah'ın izniyle ebediyen de burada dalgalanacaktır. Yazın nöbet tutuyoruz. Kışın ise hafta bir gün gelip ziyaret ediyorum. 37 yıldır bu bayrak dalgalanıyor. Oğuldan oğula devredip gidecek. Eşim de bu bayrağa sahip çıktı. Çoğu zaman eline silah alıp sabaha kadar nöbet tuttu. Çocuklarım küçüktü. Şimdi oğullarım sahip çıkıyor. Çok şükür bayrağımızı düşürmedik, düşürmeyiz. Ömrüm oldukça da bekçilik görevimi sürdüreceğim" diye konuştu.

Türkiye, Gülşen, 1984, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İlk kadın güvenlik korucusu ve eşinin 37 yıllık 'bayrak' nöbeti - Son Dakika


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