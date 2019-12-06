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İlk kadın komando astsubaylardan zorlu eğitim

6 saat önce

Jandarma Genel Komutanlığı Foça'da ilk kadın komando astsubay adaylarının eğitim görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı Foça'da ilk kadın komando astsubay adaylarının eğitim görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında ilk kadın komando astsubay adaylarının zorlu eğitimlerini gösteren video paylaşıldı. Paylaşımda, kadın komandoların geçtikleri zorlu eğitimden kesitler yer aldı.

(Mehmet Kalay/İHA)

İlk kadın komando astsubaylardan zorlu eğitim

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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