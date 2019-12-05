İlk kadın milletvekillerinden Satıkadın, mezarı başında anıldı

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin 85. yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın, Kahramankazan ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Anma etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erçelik, Satıkadın'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Satıkadın için ilk anma etkinliği Ulu Cami avlusundaki mezarı başında yapıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ziyaretçiler burada mezara çiçek bırakarak dua etti.

Anma etkinliği kapsamında Satıkadın'ın kişisel eşyalarının da sergilendiği ve belediye tarafından müzeye çevrilen evi de gezildi. Müzeyi gezen ziyaretçiler Satıkadın adına açılmış defteri imzaladı.

Program, Satıkadın Müzesi'nin gezilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.