Son Dakika Haberleri: İlk kadın milletvekillerinden Satıkadın, mezarı başında anıldı
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İlk kadın milletvekillerinden Satıkadın, mezarı başında anıldı

6 saat önce

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin 85. yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın, Kahramankazan ilçesindeki mezarı başında anıldı.

İlk kadın milletvekillerinden Satıkadın, mezarı başında anıldı, System.String[]

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin 85. yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kadın milletvekillerinden Satıkadın, Kahramankazan ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Anma etkinliğine Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erçelik, Satıkadın'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Satıkadın için ilk anma etkinliği Ulu Cami avlusundaki mezarı başında yapıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ziyaretçiler burada mezara çiçek bırakarak dua etti.

Anma etkinliği kapsamında Satıkadın'ın kişisel eşyalarının da sergilendiği ve belediye tarafından müzeye çevrilen evi de gezildi. Müzeyi gezen ziyaretçiler Satıkadın adına açılmış defteri imzaladı.

Program, Satıkadın Müzesi'nin gezilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kahramankazan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:04 Kaynak: AA
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