İlk kadın muhtar Gül Esin'in ismi parkta yaşayacak - Son Dakika

Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in adının verildiği park, İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı.



Aydın'in Çine ilçesi Karpuzlu Mahallesi'nde, 1933 yılında yapılan muhtarlık seçimlerini kazanan Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in adını taşıyan park, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi 9 Eylül Caddesi'nde hizmete girdi.



Programa katılan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kadının siyasette her zaman var olması gerektiğini belirterek, "Bu kalabalıktan anladığım Harmandalı hizmete açmış. 2020 yılında, 'Çiğli'ye her ay bir park kazandıracağız' dedik ve bu üçüncü parkımız. Muhtarımızın isteğiyle bu ismi parkımıza koyduk. Burası Çiğli için çok önemli bir yer. 30 yıldır bu bölge İzmir'in çöpünü çekiyor ve artık bu bölgenin makus talihi değişecek. İzmir'de, Çiğli'de değişimler yaşanacak ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in projesi ile çöpten elektrik üreteceğiz; çöp araçları da Harmandalı'nın içinden geçmeyecek. Harmandalı çöp ile değil de temiz elektrik üretimi ile anılacak. Bunun yanında Harmandalı imara açılıyor ve İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz ay planları onayladı, askıya çıkacak. Biz sizlerle beraber Harmandalı'nın imarını şekillendireceğiz" dedi.



"Bu yıl içinde buraya bir sosyal tesis kazandıracağız"



Gümrükçü, "İmar olmayan yerde park, yol, kentleşme sorunu olur. Bu park işte bunun ilk adımı. Bu arada Harmandalı'na bir sözümüz daha var o da; bu yıl içinde buraya bir sosyal tesis kazandıracağız. Bu park kadının siyasal alandaki varlığını simgeliyor. Türkiye'de seçilen ilk kadın muhtar Gül Esin. Kadınlar siyasette olursa, muhtar olursa; çevre temizliği olur, kahvelerde kumar oynanmaz, kız kaçırmalar olmaz. Bu sene 8 mahalle muhtarımız kadın" diye aktardı.



CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de, kadınların siyasi hayatta var olması gerektiğine vurgu yaparak, "Bugün buraya gelmeye özen gösterdim; çünkü bu parkın adını Gül Esin koyanların, Mustafa Kemal'in yolunda yürüyenlerin, CHP'nin izinde olan belediye başkanımıza ve kadın muhtarımıza teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal 1933 yılında ilk kez kadınların muhtar ve ihtiyar heyetine katılmasına hak vermiş. Bizden çok daha medeni olduğunu söyleyen İsviçre ise bu hakkı 1971'de elde ediyor. Öylesine büyük bir öndere sahibiz ki bunu şimdi çok daha iyi anlıyoruz" şeklinde konuştu.



Gazi Mustafa Kemal Mahalle Muhtarı Sevcan Yalman ise "Parkımızın adı Gül Esin ve çoğumuz onu tanımıyoruz; ama onun hikayesi kadınlarımızın kendini siyasi alanda kanıtlayışına bir kanıttır" diye duygularını paylaştı.



Tören sonunda Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi ve İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer'e Atatürk fotoğraflarının bulunduğu bir albüm hediye etti. Söz alan Neptün Soyer, "Mustafa Kemal bize çok yol açmış ve kendi adıma onun açtığı yolda gösterdiği hedefe yürümek için her gün daha çok çalışıyorum. Bir kadın ve örgütçü bir kadın olarak tarımda onun yolunda yürüyorum ve Çiğli'de yapılacak her şeyde de yanınızda olacağımıza söz veriyorum" dedi. Törende katılımcılara defte ağacı fidanı da hediye edildi.



Açılış programına ayrıca; CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, İYİ Parti Çiğli İlçe Başkanı Özgür Doğan, CHP kadın ve gençlik kolları yönetimi, muhtarlar, meclis üyeleri, partililer, Başkan Gümrükçü'nün annesi Nilgün Gümrükçü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR