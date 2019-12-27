İlk kar yağışının ardından üniversitelerden gülümseten paylaşım - Son Dakika

Antalya, Burdur, Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz bölgesine yılın ilk karı yağmasının ardından bölgedeki üniversitelerin sosyal medya hesaplarından gülümseten paylaşımlar yapıldı.

Burdur ve Isparta'da gece etkili olan soğuk hava kent merkezlerinin yüksek kesimlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi.

Sabah saatlerinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi ve çevresi beyaza büründü.

Üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından ilk kar yağışı ardından beyaza bürünen yerleşkenin fotoğrafı paylaşıldı, Akdeniz Üniversitesine "Oralarda mevsim yaz mı? @Akdenizun" sorusu soruldu.

Akdeniz Üniversitesi de hesaplarından Antalya'daki yaprakları sararan ağaçlar ve güneşli hava fotoğrafları paylaşımı yaparak MAKÜ'ye "Takvimler kışı gösteriyor, hava koşulları sonbahar. Ruhumuz ise yazı yaşıyor @makuedutr" diye cevap verdi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne "Aynı fikirde miyiz? @AlanyaAlku" yazdı.