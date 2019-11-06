Son Dakika Haberleri: İlk karla birlikte Uludağ'ın zirvesine tırmandılar
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İlk karla birlikte Uludağ'ın zirvesine tırmandılar

6 saat önce

İlk karla birlikte Uludağ'ın zirvesine tırmandılar Dağcılardan anma tırmanışıBURSA - Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (BUDAK), Uludağ'da düzenlenen 'Latif Osman Çıkıgil'i Anma Tırmanışı'nı zirveye yağan ilk kar yağışıyla birlikte gerçekleştirdi.

İlk karla birlikte Uludağ'ın zirvesine tırmandılar

Dağcılardan anma tırmanışı

BURSA - Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (BUDAK), Uludağ'da düzenlenen 'Latif Osman Çıkıgil'i Anma Tırmanışı'nı zirveye yağan ilk kar yağışıyla birlikte gerçekleştirdi.

BUDAK tarafından 'Latif Osman Çıkıgil'i Anma Tırmanışı'nın bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirildi. Bursa ve diğer vilayetlerden katılan 67 dağcı ile Uludağ oteller bölgesinden başlayan faaliyette, dağcılar yer yer karlı zemin üzerinde 6 saatlik bir yürüyüşün sonunda Kilimli göle ulaştı ve burada kamp kurdu. Ertesi günü zirvede yapılan törenin ardından kısa etap programına katılanlar otellere geri dönerken, uzun etaba katılan 20 dağcı sırt hattını boydan boya geçerek Küçükboğazova'da kamp kurdu. Ekip bir sonraki gün de Keles Kocayayla'ya inerek faaliyetini tamamladı.

Türk dağcılığının gelişmesinde büyük emekleri olan ve 1936 yılında kurulan Dağcılık ve Kış Sporları Federasyonu ile 1966 yılında kurulan Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun ilk başkanlıklarını yapan merhum Latif Osman Çıkıgil'in dağcılık tarihindeki müstesna yerine BUDAK sahip çıktı.

İlk karla birlikte Uludağ'ın zirvesine tırmandılar

Uludağ, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:22 Kaynak: İHA
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