İlk Karne Başkan Alatepe'den

Okula bu sene başlayan minikler ilk karnelerini Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'den aldı.

Okula bu sene başlayan minikler ilk karnelerini Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'den aldı.



2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Esenyurt'ta ilk karne heyecanını yaşayan minikleri Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe yalnız bırakmadı. Karnelerini Başkan Alatepe'den alan öğrenciler Alatepe'ye onun adına TEMA Vakfı'na yaptıkları fidan bağışının belgesini hediye etti.



İBB Prof. Dr. Sabahattin Zaim İlkokulunda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ilk dönem kapanış programı düzenlendi. Programa Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli ile birlikte katılan Başkan Ali Murat Alatepe, öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi. Öğrencilere seslenen Başkan Alatepe, "Bugün başlayacak olan tatilin sizin için önemli olduğunu biliyorum. Bizler de Esenyurt'ta eğitime dair problemleri biliyoruz, sizin daha iyi bir eğitim almanız için neler yapabileceğimizi planlıyoruz. Gerekli görüşmeleri yaptık önümüzdeki baharla beraber başlayacak hızlı bir kampanyayla sizlerin okul sorununu çözeceğiz" dedi.



Öğrencilere sömestr şenliği



Yarıyıl tatilinde öğrenciler için birçok etkinlik hazırladıklarını söyleyen Başkan Alatepe, "Tatil süreciniz başlıyor. 23-24 Ocak tarihlerinde sömestr şenliğiniz olacak. Bütün kültür merkezlerimiz açık olacak. Spora önem veren bir ilçeyiz. Salonlarımız hafta sonu ve gece 23.00'e kadar açık olacak. Branş tanıtım günlerimiz olacak, buraya katılanlara kıyafetlerini vereceğiz. İstiyoruz ki çocuklar yaza bir branşla hazırlanın. Tatil sizin için kıymetli iyi değerlendirin. Sıkı çalışın çok okuyun" diye konuştu.



Tören sonrasında Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli ile birlikte okulda bulunan özel eğitim sınıfı öğrencilerinin hazırladıkları resim sergisini gezen Belediye Başkanı Alatepe, sonrasında TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunan İBB Prof. Dr. Sabahattin Zaim İlkokulu 1-S sınıfı öğrencilerinin karnelerini dağıtarak iyi tatiller diledi. - İSTANBUL

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