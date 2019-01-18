İlk Karne Heyacanı

Dinar İlçe Müftülüğüne bağlı Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, 4/6 yaş anaokulunda eğitim gören öğrenciler ilk karnelerini aldı.

Dinar İlçe Müftülüğüne bağlı Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin, 4/6 yaş anaokulunda eğitim gören öğrenciler ilk karnelerini aldı.



İlçe Müftüsü Şahin Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, Şube Müdürü Ahmet Sevim ve Okul Müdürü Ali Güneşdoğar tarafından dağıtılan karnelerini alan öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okundu.



Törende öğrenciler, dualar eşliğinde sure ve ilahiler okurken, Müftü Şahin Yaşar, gelecek nesillerin dinine, vatanına ve milletine bağlı gençler olarak yetişeceğini söyledi.

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