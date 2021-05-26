İlk karneyi Rus öğrenciler aldı - Son Dakika

RUSYA Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim verilen, Türkiye'deki Rus okulları, ülke ile eş zamanlı yaz tatiline girdi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Rus okulunda pandemi nedeniyle temsili ve kısıtlı sayıdaki öğrenciyle karne töreni düzenlendi.

Her yıl eylül ayının ilk günü eğitim- öğretim sezonunun başladığı Rusya'da, mayıs ayı sona ermeden de okullar tatil oluyor. Rusya Federasyonu'ndaki tüm ilkokul, ortaokul ve liseler de bugün tatile girdi. Türkiye'de turizmde olduğu gibi yerleşik yaşamda da Rusların en çok tercih ettiği Antalya'da, Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim verilen, Konyaaltı ilçesindeki Uluslararası Özel Eduant Rus Okulu'nda 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılı sona erdi.