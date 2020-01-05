İlk kazadan kurtuldu, ikinci kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İlk kazadan kurtuldu, ikinci kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

İlk kazadan kurtuldu, ikinci kazada hayatını kaybetti

6 saat önce

Gaziantep'te akşam maddi hasarlı kaza yapan transit araç sürücüsü, sabah aracını kontrol ederken meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybetti.

İlk kazadan kurtuldu, ikinci kazada hayatını kaybetti, System.String[]

Gaziantep'te akşam maddi hasarlı kaza yapan transit araç sürücüsü, sabah aracını kontrol ederken meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi Asım Güzelbey Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, köprü üzerinde akşam saatlerinde maddi hasarlı kaza yapan transit şoförü Ahmet Alkurt'un aracı bozuldu. Alkurt, sabah aracını kontrol etmek için olay yerine geldi. O esnada 34 AFE 837 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen araç, köprü üzerinde seyir halinde olan iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iş makinesi de başka bir araca çarparken, iş makinesinin kovası yerinden fırlayarak Ahmet Alkurt'a isabet etti. Alkurt, aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybeden Ahmet Alkurt'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gece kaza yaptığı minibüsünü gündüz çektirmeye gelen adam, iş makinesinin kepçesinin çarpmasıyla hayatını kaybetti
Ünlü spiker Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu Peygamber soyundan geldiğini söyleyip psikolojik rahatsızlığı olan vatandaşları toplamda 13 milyon lira dolandırdı

Son Dakika Haberleri
18:32 Irak Meclisi ABD askerlerinin çıkarılmasını istedi - Son Dakika Haber
18:27 Avustralya'daki yangından geriye kalanlar: İs, duman ve kül olan hayvanlar - Son Dakika Haber
18:22 Antalya'da fuhuş operasyonu - Son Dakika Haber
18:13 Avustralya'daki yangından geriye kalanlar: İs, duman ve kül olan hayvanlar - Son Dakika Haber
18:02 Konya'da ormanda köpek dövüştüren ve bahis oynayan 17 kişiye para cezası - Son Dakika Haber
17:54 AB, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti - Son Dakika Haber
17:45 Son Dakika: ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin oylama Irak Meclisi'nde kabul edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 18:39:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlk kazadan kurtuldu, ikinci kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]