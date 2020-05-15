İlk kazancı ile aldığı yüzüğünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Yapraklı Mahallesi'nde bir dönem muhtarlık yapan İsmail Asiltürk, ilk kazandığı para ile aldığı ve 30 yıldır parmağından çıkarmadığı altın yüzüğünü, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.



Elbistan'ın kırsal Yapraklı Mahallesi'nde 1989-1994 yılları arasında bir dönem muhtarlık yapan 61 yaşındaki İsmail Asiltürk, 30 yıl önce tarlasına ektiği ürünün geliri ile altın bir yüzük aldı. Asiltürk, 30 yıldır parmağından çıkarmadığı yüzüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından korona virüs salgını kapsamında 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlama kararı aldı. Asiltürk, yüzüğü teslim etmek üzere Elbistan Kaymakamlığı'na başvurdu. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, bu anlamlı davranışından dolayı Asiltürk'ü makamında kabul etti.



Asiltürk'ün, manevi değeri yüksek ve kendisi için özel olan yüzüğünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamasını, "Soyadı gibi asil bir davranış" şeklinde dile getiren Kaymakam Demir, "Yapraklı Mahallesi'nin eski muhtarlarından olan İsmail Asiltürk, bizleri ziyaret ederek Biz Bize Yeteriz kampanyasına kendisi için manevi değeri yüksek olan bir hatırasını bağışlamak istediğini söyledi. Gerçekten biz de bu noktada duygulandık. Eski bir muhtarımızın, devletimize ve milletimize sahip çıkması ve bu kadirşinaslığı göstermesi karşısında kendisine teşekkür ediyoruz. Vatan kendisine minnettardır. Soyadı gibi asil bir davranış sergilemiştir. Kendisinden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.



Çiftçilikle geçimini sağlayan İsmail Asiltürk ise, bu zor günlerde devletin yanında olduğunu göstermek istediğini söyledi.



Yüzün kendisi için paha biçilemez bir değeri olduğunu kaydeden Asiltürk, "Yüzüğümü 30 sene önce alın terimizle tarlada çalışarak pancar parası ile almıştım. Benim için manevi değeri çok büyük. Bunu, Biz Bize Yeteriz kampanyasına bağışlamaya karar verdim. Bunun için de Elbistan Kaymakamlığı'na başvurdum. Devletimiz, her zaman çiftçilerin yanında oldu. Ben de bir çiftçi olarak devletimize bu şekilde bir katkı sunmak istedik" dedi.



Milli Dayanışma Kampanyası'na sadece nakdi bağışların banka hesabı üzerinden yapılabilmesi nedeniyle eski muhtar İsmail Asiltürk'ün bağışladığı yüzük, paraya çevrilerek ilgili hesaba yatırıldı. - KAHRAMANMARAŞ