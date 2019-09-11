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İlk kez Antep fıstığı topladılar

1 saat önce

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Gaziantep'in Nizip ilçesine gelen yerli turistler, ilk kez fıstık bahçesinde Antep fıstığı topladı.

İlk kez Antep fıstığı topladılar, System.String[]

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Gaziantep'in Nizip ilçesine gelen yerli turistler, ilk kez fıstık bahçesinde Antep fıstığı topladı. Turistler, fıstığın tarladan sofraya uzanan yolculuğunu da yakından gördü.


Güneydoğu turuna çıkan ve Türkiye'nin farklı kentlerinden Nizip'e gelen turist grubu, çok merak ettikleri Antep fıstığının yetiştirilmesinden hasat ve işlenmesine kadar tüm süreci yerinde gördü. Önce bir fıstık bahçesine giden yerli turistler, dalından kopardıkları fıstıkların tadına da baktı. Fıstık tarlasında Nizip Ziraat Odası Genel Sekreteri Fatih Altunses ve Meclis Üyesi Deniz Kahraman tarafından Antep fıstığının yetiştirilmesi konusunda bilgi verildi. Daha sonra işleme tesisini gezen turistler, erek iç gerekse kavlak fıstığın tuzlanma aşamalarını da yakından gördü.


Antep fıstığını ilk kez gören ve tadan yerli turistler kendilerini ağırlayan Ziraat Odası yetkililerine ve işletmecilere teşekkür etti. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:09 Kaynak: İHA
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