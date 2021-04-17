İlk kez atanacak memurları ilgilendiren 'Güvenlik Soruşturması' yasalaştı - Son Dakika

İlk kez atanacak memurları ilgilendiren 'Güvenlik Soruşturması' yasalaştı

17.04.2021 00:55

Kamuya ilk kez atanacak memurları yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması getiren 18 maddelik yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirildiği Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak.

Muhalefetin oylarıyla reddedilen ve daha sonra tekrar getirildiği Meclis'ten geçen, kamuya ilk kez atanacaklar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması getiren 18 maddelik yasa bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

KANUN NELERİ İÇERİYOR?

Buna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacaklar, "Kurum ve kuruluşlarda, yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli, Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak öğretmenler, üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler" şeklinde sıralandı.

Güvenlik soruşturması, arşiv araştırmasındaki konulara ilave olarak kişinin; görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin, terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesini içerecek.

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULACAK

Güvenlik soruşturması, kişinin birincil derece yakınlarını kapsam dışı bırakacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyonu kurulacak. Değerlendirme Komisyonu, Cumhurbaşkanlığında İdari İşler Başkanı'nın görevlendireceği bir üst kademe yöneticisinin, TBMM Başkanlığı'nda genel sekreter yardımcısının, bakanlıklarda bakan yardımcısının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en üst yöneticinin görevlendireceği bir üst kademe yöneticisini olabilecek ve komisyon beş kişiden oluşacak.

Kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması halinde veya her durumda iki yılın sonunda Değerlendirme Komisyonunca silinecek. Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurluğu ve konsolosluk ile yurt dışında istihdam edilecek personel için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

İlk kez atanacak memurları ilgilendiren 'Güvenlik Soruşturması' yasalaştı

Resmi Gazete, Memur, TBMM, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İlk kez atanacak memurları ilgilendiren 'Güvenlik Soruşturması' yasalaştı - Son Dakika Ekonomi


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