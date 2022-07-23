İlk Kez Bir Çinli Girişimci ABD'nin Automotive Hall Of Fame Müzesi'ne Kabul Edildi - Son Dakika
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İlk Kez Bir Çinli Girişimci ABD'nin Automotive Hall Of Fame Müzesi'ne Kabul Edildi

23.07.2022 12:11
İlk Kez Bir Çinli Girişimci ABD'nin Automotive Hall Of Fame Müzesi'ne Kabul Edildi

DETROİT, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de özel sektöre ait Wanxiang Grubu'nun kurucusu Lu Guanqiu, ABD Automotive Hall of Fame Müzesi'ne (AHF) kabul edilen ilk Çinli oldu.

DETROİT, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de özel sektöre ait Wanxiang Grubu'nun kurucu su Lu Guanqiu, ABD Automotive Hall of Fame Müzesi'ne (AHF) kabul edilen ilk Çinli oldu. Lu ve müzeye alınan diğer beş ismin imzalarını taşıyan bir mermer plaket Çarşamba gecesi ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentindeki AHF'nin onur salonuna yerleştirildi. Bu yıl AHF'ye alınmak üzere 65 aday gösterilmişti. Lu, dünyanın dört bir yanından 2022 AHF adayları olarak gösterilen çeşitli otomotiv öncülerinden oluşan listede yer alıyordu. 2022'de müzeye kabul edilen diğer beş isim, lüks performans spor araçları üreticisi Lamborghini'nin kurucusu Ferruccio Lamborghini, Toyota Üretim Sistemleri'nin (TPS) kurucusu Taiichi Ohno, kadın yarış otomobili sürücülerinin öncülerinden Lyn James, ve Amerika'da seyahat eden siyahlar için bir rehber olan the Green Book'un (Yeşil Rehber) yazarları ve yayıncıları Alma ve Victor Green oldu.

İlk Kez Bir Çinli Girişimci ABD'nin Automotive Hall Of Fame Müzesi'ne Kabul Edildi

Wanxiang Grubu CEO'su Lu Weiding (solda) ile Wanxiang America Yönetim Kurulu Başkanı Ni Pin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit kentindeki ABD Automotive Hall of Fame Müzesi'nin onur salonunda görülüyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zhang Mocheng/Xinhua)

AHF Başkanı Sarah Cook, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Çin'den ilk bireyi müzeye kabul etmekten dolayı çok heyecanlıyız" dedi ve şöyle devam etti: "Lu gerçekten girişimciliği temsil ediyor. O, çok mütevazi başlangıcın ardından şirketini yılda 25 milyar dolarlık iş yapar hale getiren bir adamdı." Cook, "Lu, sektörde büyük bir etkinin yanı sıra gelecek nesiller boyunca devam eden bir iş kurma konusunda gerçekten güçlü bir miras bıraktı" dedi. 1960'lı yıllarda yerel bir bisiklet tamirhanesiyle işe başlayan Lu, işini küresel otomotiv parçaları tedarikçiliğine dönüştürdü. Wanxiang, Amerikan Orijinal Ekipman İmalatçıları'na (OEM) otomotiv parçaları satan ilk Çinli şirket oldu ve şimdi ABD'nin 22 eyaletinde faaliyet yürütüyor. Lu, Çin'de 1990'lı yıllarda temiz enerjiye yönelime de öncülük etti. Onun liderliğinde Wanxiang, ABD'de A123 Systems ve Fisker Otomotiv Holding'i satın aldı ve yeniden canlandırdı. Fisker Otomotiv Holding daha sonra Karma Otomotiv'e dönüştürüldü. Lu Ekim 2017'de yaşamını yitirdi.

İlk Kez Bir Çinli Girişimci ABD'nin Automotive Hall Of Fame Müzesi'ne Kabul Edildi

Çinli girişimci Lu Guanqiu, Çin'in başkenti Beijing Dokuzuncu Ulusal Halk Kongresi'nin Dördüncü Oturumu'nda konuşurken görülüyor, 14 Mart 2001. (Fotoğraf: Fan Rujun/Xinhua)

ABD AHF, otomotiv/mobilite endüstrisinin liderlerini ve yenilikçilerini, gençleri ve yaşlıları daha yüksek kişisel başarı seviyelerine davet eden ödüller ve programlar aracılığıyla onurlandıran ve kutlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. AHF her yıl dünya genelinden 60 ila 70 adayı değerlendiriyor ve 4 ila 6 adayı müzeye kabul ediyor. Müzeye kabul edilmek, otomotiv ve mobilite endüstrisinde büyük özendirici etki yaratıyor. 1939'da kurulan AHF, Ford Motor Company'nin kurucusu Henry Ford, Alman mucit ve mühendis Karl Benz, Honda Motor Şirketi'nin kurucusu Soichiro Honda, Toyota Motor Şirketi kurucusu Kiichiro Toyoda, Scuderia Ferrari Grand Prix motor yarışları takımının ve ardından Ferrari otomobil markasının kurucusu Enzo Ferrari'nin ve Porsche AG'nin kurucusu Ferdinand Porsche dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından otomotiv ve mobilite endüstrisine ilham veren ve etkileyen 755 kişiyi onurlandırdı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İlk Kez Bir Çinli Girişimci ABD'nin Automotive Hall Of Fame Müzesi'ne Kabul Edildi - Son Dakika

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